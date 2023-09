Une bonne nouvelle chez Ubisoft, avant le grand rendez-vous d'Assassin's Creed

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Le nouveau titre de l'éditeur de jeux vidéo a reçu un excellent accueil de la part des critiques. Il ne figure pas parmi les grandes sorties surveillées de près par les investisseurs mais le news flow continue d'être favorable pour Ubisoft, après l'accord noué avec Microsoft concernant les titres d'Activision

C'est l'une des plus fortes progressions au sein des grandes valeurs de la Bourse de Paris. Ubisoft grimpe de plus de 6% ce mercredi, tout près de la barre des 30 euros, ce qui permet au titre de l'éditeur de jeux vidéo d'accroître son gain sur les six derniers mois à 35% tout en ne progressant que de 7% depuis le début de l'année.

La bonne nouvelle du jour vient de l'accueil favorable au dernier jeu sorti par l'entreprise, The Crew Motorfest, jeu de course d'arcade en monde ouvert sur l'île hawaïenne d'Oahu, qui a reçu la note de 74 sur 100 par les critiques et a aussi réalisé la meilleure semaine de lancement en termes d'unités vendues, de dépenses totales et de souscriptions au pass pour la saison, explique le cabinet TP Icap Midcap dans sa note matinale. The Crew Motorfest, développé sur Windows, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series, est le troisième opus de la série.

«Sans être majeure car The Crew Motorfest était loin d'être attendu comme le principal contributeur de l'exercice, cette nouvelle est bonne et a le mérite de bien lancer le pipeline, précise le bureau de recherche. Rendez-vous d'ici quelques semaines avec le morceau de choix : Assassin's Creed.» La sortie du nouvel épisode de la saga phare du groupe, «Assassin's Creed Mirage», a été confirmée pour ce 12 octobre, de quoi rassurer les investisseurs alors qu'un décalage de ce jeu était le dernier gros risque du dossier pour l'exercice en cours, estime TP Icap Midcap, pour qui Ubisoft cumule forte croissance du chiffre d'affaires, réduction des coûts confirmée par la dernière publication, retour du free cash-flow positif et aspect spéculatif toujours présent.

L'accord avec Microsoft en arrière-plan

Ubisoft est aussi l'une des valeurs favorites d'Eric Bleines, de Swisslife Gestion Privée, après la signature d'un accord «extraordinaire» avec Microsoft, qui lui cède les droits de diffusion en ligne de d'Activision afin d'obtenir l'accord des autorités de la concurrence pour le racheter. L'accord en question va créditer au Français les droits de « cloud streaming » de tous les jeux Activision Blizzard actuels, ainsi que ceux qui sortiront dans les quinze prochaines années si l'acquisition par Microsoft est actée. Ils seront exclusifs, à perpétuité et mondiaux, à l'exception de l'espace économique européen où ils seront non-exclusifs. Ces droits permettront également à Ubisoft de négocier l'accès aux jeux directement avec les entreprises de cloud gaming (jeu à la demande) et les fabricants de consoles.

Alors que l'éditeur de jeux a entamé une politique de réduction de ses coûts après un exercice 2022-2023 très compliqué, il s'est relancé au premier trimestre avec des annonces qui ont séduit la communauté et en publiant un solide chiffre d'affaires. A près de 290 millions d'euros, il a dépassé de 7% les attentes des analystes, sans sortie de jeux majeurs.

Nous sommes acheteurs d'Ubisoft, la période de disette étant, selon nous, passée. Le news flow est actuellement favorable. Un bon accueil du nouvel opus d'«Assassin's Creed» serait bien évidemment un nouveau catalyseur.