 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

"Une bataille après l'autre" triomphe aux Oscars devant "Sinners"
information fournie par AFP 16/03/2026 à 04:26

L'équipe du film "Une bataille après l'autre", le 15 mars 2026 à Hollywood ( AFP / Patrick T. Fallon )

L'équipe du film "Une bataille après l'autre", le 15 mars 2026 à Hollywood ( AFP / Patrick T. Fallon )

"Une bataille après l'autre", thriller loufoque sur les dérives extrémistes des Etats-Unis, a triomphé aux Oscars dimanche avec six trophées, dont celui du meilleur film, et ainsi remporté son duel face à "Sinners", honoré par quatre prix.

La plongée démoniaque de Ryan Coogler dans le blues des Afro-Américains partait avec un record historique de 16 nominations, mais le film de Paul Thomas Anderson, plébiscité pour son intrigue dans l'air du temps, s'est révélé inarrêtable.

Il dresse le portrait d'une Amérique irréconciliable, déchirée entre l'héritage politique du "Black Power" et du Ku Klux Klan, où tout se résout par les armes, "Une bataille après l'autre".

Paul Thomas Anderson à Hollywood lors de la 98e cérémonie des Oscars, le 15 mars 2026 ( AFP / Patrick T. Fallon )

Paul Thomas Anderson à Hollywood lors de la 98e cérémonie des Oscars, le 15 mars 2026 ( AFP / Patrick T. Fallon )

"J'ai écrit ce film pour mes enfants, afin de leur demander pardon pour le bazar que nous leur léguons dans ce monde, mais aussi pour les encourager à devenir la génération qui, je l'espère, nous apportera un peu de bon sens et de décence", a expliqué Paul Thomas Anderson, également récompensé par l'Oscar du meilleur réalisateur.

"Vous faites travailler dur un homme pour un de ces prix", a plaisanté le cinéaste de 55 ans, qui n'avait jamais gagné malgré ses multiples nominations - notamment pour "Magnolia", "There Will Be Blood" et "Licorice Pizza".

Parmi sa moisson, "Une bataille après l'autre" repart notamment avec l'Oscar de la meilleure directrice de casting, nouvelle catégorie introduite cette année, et celui du meilleur second rôle masculin pour Sean Penn.

Une photo de Sean Penn le 15 mars 2026 à Hollywood ( AFP / Patrick T. Fallon )

Une photo de Sean Penn le 15 mars 2026 à Hollywood ( AFP / Patrick T. Fallon )

Fidèle à sa réputation de rebelle d'Hollywood, l'Américain de 65 ans n'était pas présent pour accepter son troisième Oscar. Le comédien incarne le méchant caricatural du film, un militaire suprémaciste blanc ultra-rigide qui ne recule devant rien pour traquer un ex-révolutionnaire d'extrême gauche maladroit incarné par Leonardo DiCaprio et sa fille métisse (Chase Infiniti).

- Michael B. Jordan, meilleur acteur -

Ode à l'identité noire où la mélancolie du blues conjure des vampires suceurs de culture pour raconter les blessures de la ségrégation, "Sinners" repart notamment avec l'Oscar du meilleur scénario original et celui du meilleur acteur pour Michael B. Jordan.

Michael B. Jordan reçoit la statuette du meilleur acteur, le 15 mars 2026 à Hollywood ( AFP / Patrick T. Fallon )

Michael B. Jordan reçoit la statuette du meilleur acteur, le 15 mars 2026 à Hollywood ( AFP / Patrick T. Fallon )

L'acteur, brillant dans un double rôle de jumeaux mafieux se rebellant contre les démons et le racisme, entre ainsi dans le cercle très fermé des comédiens noirs à avoir remporté le prix ultime.

"Je suis ici grâce aux gens qui m'ont précédé, Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx, Forest Whitaker, Will Smith", a remercié l'Américain de 39 ans.

Il devance Timothée Chalamet, longtemps favori pour son incarnation d'un joueur de ping-pong à l'ambition insatiable dans "Marty Supreme", mais qui s'est effondré et a fini par servir de "running gag" de la soirée.

Le maître de cérémonie Conan O'Brien l'a taquiné en présentant un tambour modelé sur son postérieur, clin d'oeil à la fessée qu'il reçoit dans le film.

Il a également imaginé des "craintes quant à d'éventuelles attaques émanant à la fois du monde de l'opéra et de celui du ballet". Une référence aux récents propos polémiques de l'acteur franco-américain, sur ces arts attirant moins les foules que le cinéma.

Jessie Buckley reçoit l'Oscar de la meilleure actrice, le 15 mars 2026 à Hollywood ( AFP / Patrick T. Fallon )

Jessie Buckley reçoit l'Oscar de la meilleure actrice, le 15 mars 2026 à Hollywood ( AFP / Patrick T. Fallon )

Comme prévu, l'actrice irlandaise Jessie Buckley a remporté l'Oscar de la meilleure actrice, pour sa prestation magistrale dans "Hamnet", tragédie inspirée par la vie de William Shakespeare. Elle y incarne Agnes, l'épouse du dramaturge anglais, dévastée par la mort de leur fils.

Amy Madigan a elle été élue meilleur second rôle féminin, pour sa terrifiante sorcière du film d'horreur "Evanouis".

- "Frankenstein" primé pour son esthétique -

Tamara Deverell et Shane Vieau avec l'Oscar de la meilleure conception visuelle pour "Frankenstein" le 15 mars 2026 à Hollywood ( AFP / VALERIE MACON )

Tamara Deverell et Shane Vieau avec l'Oscar de la meilleure conception visuelle pour "Frankenstein" le 15 mars 2026 à Hollywood ( AFP / VALERIE MACON )

Cette 98e cérémonie se déroulant en pleine guerre au Moyen-Orient, déclenchée par Donald Trump, a adopté un ton plutôt consensuel avec peu d'allusions politiques, hormis le "non à la guerre, libérez la Palestine", lancé par Javier Bardem sur scène et l'Oscar du meilleur documentaire, remis à "Mr. Nobody against Putin".

La soirée a aussi été marquée par le sacre technique du "Frankenstein" de Guillermo del Toro, récompensé par trois Oscars pour ses costumes, son maquillage, et sa conception visuelle.

Dans la catégorie très relevée du meilleur film international, c'est le film norvégien "Valeur Sentimentale", émouvante chronique des retrouvailles crispées entre un père cinéaste revenant de nulle part et ses deux filles ayant appris à vivre sans lui, qui l'a emporté.

Le long-métrage de Joachim Trier a notamment battu la Palme d'or cannoise, "Un simple accident", du dissident iranien Jafar Panahi, qui représentait la France.

Jack Piatt, Sam Davis, Alexandre Singh et Natalie Musteata avec leurs Oscars le 15 mars 2026 à Hollywood ( AFP / VALERIE MACON )

Jack Piatt, Sam Davis, Alexandre Singh et Natalie Musteata avec leurs Oscars le 15 mars 2026 à Hollywood ( AFP / VALERIE MACON )

Les dessins animés français "Arco" et "Amélie et la métaphysique des tubes" n'ont également rien pu faire face au phénomène Netflix "KPop Demon Hunters", récompensé par l'Oscar du meilleur film d'animation.

Mais le cinéma hexagonal pourra se consoler avec l'Oscar du meilleur court-métrage, décerné à la production française "Deux personnes échangeant de la salive". Elle partage ce prix ex-aequo avec "The Singers" - un fait rarissime qui n'est arrivé que sept fois en quasiment un siècle.

Valeurs associées

NETFLIX
95,3100 USD NASDAQ +1,06%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

3 commentaires

  • 15 mars 12:09

    Sinners est bien

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    Rebond en vue en Europe au 17e jour de la guerre au Moyen-Orient
    information fournie par Reuters 16.03.2026 07:42 

    par Mara Vilcu Les principales Bourses européennes sont attendues dans le vert lundi à l'ouverture, alors que les investisseurs ‌analysent les dernières nouvelles sur le plan géopolitique, le conflit au Moyen-Orient s'étendant au Liban, tandis que débute une semaine ... Lire la suite

  • IEVA Group s'introduit en Bourse, sur Euronext Growth
    IEVA Group s'introduit en Bourse, sur Euronext Growth
    information fournie par Boursorama 16.03.2026 07:36 

    Créée il y a cinq ans, IEVA Group se présente comme le spécialiste de la beauté et du bien-être personnalisés. La société dégage un chiffre d'affaires de 43,4 millions d'euros en 2025 avec une croissance moyenne de 70% par an sur la période. Sur le plateau de Ca ... Lire la suite

  • FORVIA SE : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    FORVIA SE : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 16.03.2026 07:36 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • AIRBUS : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    AIRBUS : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 16.03.2026 07:35 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank