une bataille après l'autre" en tête des nominations aux Golden Globes d'Hollywood

les films "Sentimental Value" et "Sinners" sont également nominés

DiCaprio et Clooney parmi les nominés pour le cinéma

Les lauréats des Globes seront annoncés en janvier

La comédie noire "Une bataille après l'autre" a obtenu neuf nominations aux Golden Globes lundi, positionnant le thriller de Leonardo DiCaprio comme l'un des premiers favoris sur la route d'Hollywood vers les Oscars.

Le film réalisé par Paul Thomas Anderson met en scène DiCaprio dans le rôle d'un révolutionnaire déchu qui passe à l'action lorsque la vie de sa fille est en danger. Le film de Warner Bros WBD.O concourra dans la catégorie du meilleur film musical ou comédie contre "Marty Supreme" et "Bugonia", entre autres. Le drame familial norvégien "Sentimental Value" a obtenu huit nominations, juste devant le film d'horreur surnaturel "Sinners" qui en a obtenu sept. Tous deux ont été nommés pour le prix du film dramatique aux côtés de "Frankenstein" de Guillermo del Toro et de "Hamnet", une histoire sur la famille de William Shakespeare.

frankenstein" est un film que j'ai toujours voulu faire, et le fait qu'il soit accueilli de cette manière signifie beaucoup pour moi", a déclaré M. del Toro dans un communiqué.

Parmi les acteurs nommés figurent Benicio Del Toro, Sean Penn, Chase Infiniti et Teyana Taylor, qui a déclaré que les nominations l'avaient laissée "sans voix et les larmes aux yeux"

George Clooney et Adam Sandler ont été nommés pour "Jay Kelly", tout comme Dwayne Johnson pour "The Smashing Machine" et Jessie Buckley pour "Hamnet"

Ariana Grande et Cynthia Erivo ont été nommées pour leurs rôles dans "Wicked: For Good", bien que la deuxième partie du prequel du "Magicien d'Oz" d'Universal Pictures n'ait pas réussi à se faire une place dans le domaine des comédies ou des comédies musicales. Les Globes sont l'une des premières récompenses hollywoodiennes à être décernées avant les Oscars, la plus haute distinction de l'industrie cinématographique, en mars. La retransmission des Globes est prévue pour le 11 janvier.

LES FILMS INTERNATIONAUX RÉCOMPENSÉS

Les votantsdes Globes sont des journalistes du monde entier spécialisés dans le divertissement. Cette année, leurs choix reflètent leur affection pour les films réalisés en dehors d'Hollywood, a déclaré Debra Birnbaum, rédactrice en chef du site web Gold Derby, spécialisé dans les récompenses.

Outre "Sentimental Value", ils ont nommé le thriller vengeur "It Was Just an Accident" du réalisateur iranien Jafar Panahi et le drame brésilien "The Secret Agent"

"La plus grande surprise, c'est le succès des films internationaux", a déclaré M. Birnbaum. "Je pense que ce sont les films que nous allons regarder, non seulement aux Golden Globes, mais aussi tout au long de la saison des prix ()."

Dans une nouvelle catégorie de podcasts, les votants ont nommé "Armchair Expert with Dax Shepard", "Call Her Daddy", "Good Hang with Amy Poehler", "The Mel Robbins Podcast", "Smartless" et "Up First" de la National Public Radio

Le mystère des vacances "The White Lotus" de HBO est en tête des catégories TV avec six nominations, devant la série limitée de Netflix NFLX.O "Adolescence" sur un adolescent de 13 ans accusé de meurtre.

Netflix, le pionnier de la diffusion en continu qui tente de refaire Hollywood en achetant à Warner Bros Discovery des actifs dans les domaines de la télévision, du cinéma et de la diffusion en continu, dont HBO, a dépassé tous les réseaux avec 22 nominations dans les catégories télévisuelles. Paramount Skydance PSKY.O a fait une offre hostile pour Warner Bros Discovery lundi.

Le distributeur indépendant Neon, le studio à l'origine de "Sentimental Value", "It Was Just an Accident" et "The Secret Agent", a obtenu le plus grand nombre de nominations dans la catégorie cinéma avec 21.

Les lauréats des Globes sont choisis par plus de 300 journalistes spécialisés dans le divertissement, contre environ 9 000 votants pour les Oscars. Le corps électoral des Globes a été élargi ces dernières années et les organisateurs ont mis en place des réformes après avoir été critiqués pour leurs manquements à l'éthique et leur manque de diversité.

L'humoriste Nikki Glaser animera pour la deuxième fois la cérémonie des Globes. Le spectacle sera diffusé en direct sur CBS et en streaming sur Paramount+.