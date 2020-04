Une baisse prolongée des profits des gestionnaires pourrait conduire à une consolidation, prévient UBS

(NEWSManagers.com) - Le plus dur reste à venir pour certaines sociétés de gestion en Europe. Selon une note d' analyse d' UBS sur les sociétés cotées du secteur*, la crise boursière provoquée par le Covid-19 va peser plusieurs mois sur les revenus. La baisse des encours sur mars devrait mathématiquement réduire les gains issus des frais de gestion. Et si la situation se prolonge, une consolidation de l' industrie pourrait voir le jour, préviennent les analystes d' UBS.

Selon leurs estimations, les sociétés de gestion européennes cotées prises dans leur ensemble devraient avoir subi une baisse de 10,6% de leurs encours au premier trimestre 2020 par rapport au trimestre précédent. Ce déclin serait principalement alimenté par les effets de marché (85%), la décollecte n' en représentant qu' une faible part (15%). Cependant, sur une analyse trimestrielle, elles ne devraient pas ressentir immédiatement une baisse de leurs revenus, car la moyenne des encours gérés sur la période a été égale à celle du dernier trimestre 2019, les valorisations boursières de début d' année ayant été élevées. C' est donc dans les publications de résultats du deuxième trimestre que la baisse devrait se faire ressentir.

Dans le détail, la société la plus touchée par la décollecte au premier trimestre devrait être Jupiter AM, avec une décollecte équivalente à 4,7% des ses encours, suivie par Schroders (3,7% de ses encours) et Ashmore (3,4%). A l' opposé, Man Group, DWS et Amundi devraient présenter une décollecte inférieure à 1% de leurs encours (hors produits de trésorerie), selon les anticipations d' UBS.

Sur ce trimestre, Amundi devrait particulièrement bien résister en termes d'effet marché sur ses encours avec une baisse anticipée de 7,4% (hors joint-ventures) alors que le Stoxx 600 a chuté de plus de 22%. L' importante base de clientèle institutionnelle (70% des encours), principalement investie dans l' obligataire et le monétaire, devrait permettre de réduire le risque de marché de l' entreprise française, qui possède un beta actions domestiques de 0,3, rappellent les analystes. Les encours devraient ressortir à environ 1.300 milliards d' euros (hors joint-ventures), soit une baisse d' environ 8% des encours totaux par rapport à décembre 2019.

*Ashmore, Schroders, Amundi, DWS, Jupiter, Man Group, Std Life Aberdeen, Anima, Azimut, Banca Mediolanum, Banca Generali, Fineco, EQT AB