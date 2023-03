Une autre semaine de turbulences marquée par les déboires du secteur bancaire

La semaine a été marquée par une très forte volatilité sur les marchés financiers, en particulier sur les marchés obligataires, où des mouvements quotidiens de grande ampleur ont été enregistrés, notamment sur les rendements à court terme.

Stabilité du cours des actions mondiales, baisse des ventes au détail aux États-Unis, chute des rendements à court terme… ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine

Les turbulences qui ont commencé à la fin de la semaine dernière après la faillite de la Silicon Valley Bank se sont prolongées cette semaine avec la chute massive du cours de Credit Suisse mercredi et la hausse des contrats d'échange sur risque de crédit de la banque qui ont atteint des niveaux alarmants. La Banque Nationale suisse (BNS) a offert son soutien à la liquidité de la banque, mais la situation a exacerbé l'aversion au risque du marché avec à la clé la pire performance de l'indice Stoxx Banks depuis la correction causée par le Covid 19 en mars 2020 (baisse de 9,04 % sur la journée).

Le même jour, le taux à 2 ans allemand a enregistré sa plus forte baisse journalière depuis 1990 (baisse de 72 points de base à 2,62 % du rendement par rapport au pic de 3,34 % atteint le 8 mars). Cette évolution brutale s'est ajoutée à la plus forte baisse depuis 1982, ce lundi, des bons du Trésor américain à 2 ans (4,14 % contre 5,07 % neuf jours auparavant) poussant la volatilité des obligations à des niveaux inégalés depuis le pic de la crise financière mondiale de 2008.

Les inquiétudes du marché quant à la stabilité financière ont provoqué l'aversion au risque des investisseurs : les spreads de crédit se sont creusés, les titres spéculatifs et financiers étant les plus touchés par les turbulences tandis que le pétrole (WTI) tombait à 67,7 dollars le baril mercredi. Côté devises, le dollar américain a eu du mal à profiter de la hausse de la volatilité des obligations, la forte réévaluation des prix à court terme reflétant les anticipations d'une Réserve fédérale américaine (Fed) beaucoup plus accommodante.

La semaine a également été marquée par quelques données macroéconomiques importantes aux États-Unis, qui ont permis d'affiner les prévisions du marché avant la réunion de la Fed du 22 mars. Le principal indicateur est l'indice des prix à la consommation (IPC) sous-jacent américain, qui, en augmentant de 0,5 % en variation mensuelle en février, a renforcé les arguments en faveur d'une poursuite des hausses de taux de la Banque centrale, contrairement à la pause envisagée au début de la semaine. Toujours sur la politique monétaire, la BCE a tenu sa réunion jeudi et s'en est tenue à ses orientations en procédant à une hausse de 50 points de base, tout en se gardant de s'engager à l'avance étant donné le niveau élevé d'incertitude quant à la stabilité financière.

