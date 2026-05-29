Une autorité de régulation australienne poursuit une filiale d'Amazon pour des questions de sécurité concernant les sacs à dos pour enfants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les commentaires d'Amazon au paragraphe 5)

L'autorité australienne de la concurrence a déclaré vendredi avoir engagé une action en justice contre la filiale locale d'Amazon, AMZN.O , pour violation présumée de la législation sur l'étiquetage de sécurité des produits concernant les sacs à dos pour enfants.

Selon la Commission australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC), l'entreprise est accusée d'avoir commercialisé des « sacs à dos pour tout-petits Unicorn » qui n'étaient pas conformes aux normes de sécurité obligatoires relatives aux piles boutons.

L'ACCC affirme que ces sacs à dos ont été stockés dans les centres de distribution d'Amazon Commercial Services en Australie entre le 22 juin et le 1er novembre 2022, sans les étiquettes d'avertissement requises, ni sur les produits ni sur leur emballage extérieur.

L'ACCC indique que 41 sacs à dos ont été vendus à des consommateurs australiens via amazon.com.au au cours de cette période, et que 267 unités supplémentaires se trouvaient encore dans les centres de distribution d'Amazon au 1er novembre 2022.

Un porte-parole d'Amazon a déclaré dans un communiqué que la société « examinait l'affaire portée devant l'ACCC » et a ajouté que des politiques et des contrôles étaient en place pour s'assurer que les produits proposés respectaient les mesures de conformité et de sécurité.

Les « sacs à dos Unicorn Toddler » ont été conçus pour les enfants et comprenaient une peluche licorne lumineuse amovible contenant des piles boutons, a précisé l'ACCC dans son communiqué.

L'ACCC fait valoir qu'en détenant la possession et le contrôle des marchandises par le biais de ce service, Amazon AU est soumise aux mêmes obligations en vertu de la loi australienne sur la consommation que les autres fournisseurs.

« Les piles boutons présentent un danger grave pour les jeunes enfants. Si elles sont avalées ou insérées, elles peuvent causer de graves brûlures internes et des blessures, voire entraîner la mort dans certains cas », a déclaré Catriona Lowe, vice-présidente de l’ACCC.

L'autorité de régulation demande à la Cour fédérale de rendre des déclarations, d'imposer des sanctions, de condamner aux dépens et de rendre d'autres ordonnances.

L'ACCC a indiqué qu'il s'agissait de sa première affaire devant la Cour fédérale contre une place de marché en ligne pour violation présumée des lois obligatoires en matière de sécurité des produits.