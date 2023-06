Une augmentation de capital pour financer une phase de forte croissance (Drone Volt)

Une augmentation de capital pour financer une phase de forte croissance

M&A /CORP. ACTION

Drone Volt a annoncé une augmentation de capital de 4,9m€, d’un montant significatif en proportion de la capitalisation avant opération (13m€). L’annonce a été mal accueillie par le marché, les investisseurs semblant ne pas comprendre que Drone Volt entre dans une phase de forte croissance.

ACTUALITÉ

Le 2 juin 2023, Drone Volt a annoncé une augmentation de capital de 442,7m actions (contre un nombre actuel d’actions de 1,106m) représentant 4,9m€ pouvant être portées à 509,1m d’actions représentant 5,6m€.

A 0,011€ par action, le prix de souscription intègre une décote de 42,4%.

Drone Volt a fait savoir au moment de l’annonce de l’opération que 60% d’un contrat de distribution de drones de 20m€ avaient d’ores et déjà été payés à date, renforçant les perspectives à court terme en matière de génération de cash.

ANALYSE

Le marché a mal réagi à l’annonce, ne voyant que la forte dilution entraînée par l’opération. Selon nous, les investisseurs n’ont pas tenu compte du signal encourageant concernant l’état de santé de l’entreprise. Parvenant à être soutenu à hauteur de 77% par ses actionnaires actuels, Drone Volt a affiché sa capacité à attirer de nouveaux fonds par le biais d’un financement conventionnel. Le groupe ne devrait plus avoir recours aux financements dilutifs non conventionnels. Selon la direction, cette augmentation de capital a pour but d’offrir un point d’entrée intéressant aux actionnaires à long terme.

Du point de vue de l’activité, cette annonce intervient à un moment charnière de la vie du groupe. Ce dernier entre en effet dans une phase de rebond de la croissance, portée par l’exécution d’un contrat de 20m€ sur l’ensemble de 2023 (d’ores et déjà payé à hauteur de 60%) et par un chiffre d’affaires bien orienté pour les trois segments.

Pour mémoire, Drone Volt assure 1) la fabrication de drones lourds spécialisés, 2) la formation des utilisateurs et tous les services liés aux drones et, enfin, 3) la distribution de drones de marques tiers.

Drone Volt pourrait consacrer les fonds recueillis à des acquisitions, un certain nombre d’acteurs importants du secteur rencontrant des difficultés. Drone Volt affiche notamment sa confiance dans les perspectives de son offre Drone as a Service en s’attachant les services de 12 experts qui travaillaient auparavant pour Air Marine, ce qui devrait lui permettre d’améliorer significativement ses marges et d’améliorer la visibilité sur son chiffre d’affaires.

IMPACT

L’impact dilutif de cette augmentation de capital va entraîner une révision à la baisse de notre objectif de cours en pénalisant nos valorisations par le DCF et par l’ANR, et ce dans l’attente de bonnes nouvelles sur le front du chiffre d’affaires d’un groupe susceptible de passer l’offensive. Nous sommes en effet plus optimistes sur les perspectives en termes d’affaires de Drone Volt et nous allons de ce fait réviser à la hausse nos prévisions pour 2023.