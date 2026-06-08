Une association de médicaments contre le cancer du pancréas mise au point par Tango Therapeutics se révèle prometteuse dans le cadre d'une étude

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Tango Therapeutics TNGX.O a annoncé lundi qu'une association médicamenteuse expérimentale avait donné de bons résultats préliminaires dans le cadre d'une petite étude menée auprès de patients atteints d'un cancer du pancréas avancé, et qu'elle prévoyait de faire passer ce traitement à la phase finale des essais cliniques.

Les actions du développeur de médicaments ont bondi de 45 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Voici quelques détails:

* Tango a déclaré que son médicament, le vopimétostat, associé au daraxonrasib de Revolution Medicines RVMD.O , avait réduit la taille de la tumeur chez 11 des 12 patients atteints d'un adénocarcinome canalaire pancréatique ayant déjà reçu un traitement.

* La société a indiqué que 90 % des patients ayant reçu cette association ont survécu sans aggravation de la maladie six mois après le traitement.

* Ces données interviennent une semaine après que Revolution Medicines a rapporté, lors du congrès de l'American Society of Clinical Oncology, que le daraxonrasib avait doublé la survie et amélioré la qualité de vie des patients atteints d'un cancer du pancréas, une maladie qui reste difficile à traiter car elle est souvent diagnostiquée tardivement et répond mal aux traitements existants.

* Ces données s'inscrivent dans le cadre d'un essai clinique de phase précoce à intermédiaire en cours, qui teste le vopimétostat en association avec deux médicaments de Revolution chez des patients atteints d'un cancer du pancréas ou du poumon dont les tumeurs présentent des altérations génétiques spécifiques.

* Au 28 mai, 59 patients atteints d'un cancer du pancréas ou d'un cancer du poumon non à petites cellules avaient été traités dans le cadre de cette étude.

* L'association du vopimétostat et du daraxonrasib a été globalement bien tolérée, la plupart des effets indésirables liés au traitement étant jugés légers ou modérés, a déclaré Tango.

* Une deuxième association, associant le vopimétostat et le zoldonrasib, a entraîné une réduction des tumeurs chez 14 des 27 patients atteints d'un cancer du pancréas qui ont été évalués.

* Pour la phase avancée, Tango prévoit de tester l'association vopimétostat-daraxonrasib chez des patients atteints d'un cancer du pancréas en première intention présentant une mutation génétique connue sous le nom de délétion MTAP, sous réserve de discussions avec les autorités réglementaires.

* Le vopimétostat est un médicament oral conçu pour cibler les cellules cancéreuses présentant une délétion MTAP. Tango a indiqué que les délétions MTAP surviennent dans environ 40 % des cancers du pancréas et 15 % des cancers du poumon.