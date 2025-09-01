Une arrivée et un départ à la direction de Guerbet
information fournie par Cercle Finance 01/09/2025 à 09:40
Fort de plus de 30 ans d'expérience internationale dans les biotechnologies et la pharmacie, Eric Kummer était le plus récemment head of operations bioprocess solutions chez Sartorius, où il supervisait les opérations mondiales de 17 sites.
Son arrivée, qui fait suite au départ de Raoul Bernhardt, permettra de 'renforcer les ambitions de Guerbet en matière d'excellence opérationnelle, adossée à une culture exigeante de sécurité et de qualité au service des clients', selon la société.
Par ailleurs, les responsabilités liées à la fonction commerciale sont désormais confiées aux trois directeurs commerciaux régionaux en place pour Americas, EMEA et APAC, sous la supervision et le pilotage direct de David Hale, directeur général.
Valeurs associées
|20,3500 EUR
|Euronext Paris
|-0,73%
A lire aussi
-
Un mois après son arrivée à la tête de Renault , François Provost a dévoilé lundi la nouvelle équipe dirigeante, composée principalement de personnes travaillant déjà au sein du constructeur automobile, et une nouvelle organisation qui permettra de "décider plus ... Lire la suite
-
"Je voulais rester en vacances", mais "je suis contente de retrouver mes copines" lance Jeanne, 8 ans, devant son école de Courbevoie. Près de 12 millions d'écoliers, collégiens et lycéens font leur rentrée lundi, marquée par des nouveautés et des questions sur ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite
-
Le gouvernement a détaillé 151 intercommunalités dites "zones rouges", principalement située au centre et sud-ouest du pays, hors littoral. La mesure prévoyant l'envoi de médecins généralistes dans les déserts médicaux jusqu'à deux jours par mois sera opérationnelle ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer