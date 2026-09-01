Une approbation dans le cancer du sein pour AstraZeneca

Enhertu (trastuzumab deruxtecan) d'AstraZeneca et Daiichi Sankyo, en association avec le pertuzumab, a été approuvé dans l'Union européenne (UE) pour le traitement de première intention des patientes adultes atteintes d'un cancer du sein HER2 positif non résécable ou métastatique, indique le laboratoire anglo-suédois.

Cette approbation par Bruxelles fait suite à l'avis positif du CHMP de l'Agence européenne des médicaments et s'appuie sur les résultats de l'essai de phase III DESTINY-Breast09, présentés lors de la réunion annuelle 2025 de l'American Society of Clinical Oncology et publiés dans le New England Journal of Medicine.

L'essai DESTINY-Breast09 a montré qu'Enhertu d'AstraZeneca et de Daiichi Sankyo, associé au pertuzumab, réduisait de 44% le risque de progression de la maladie ou de décès par rapport au THP (taxane, trastuzumab et pertuzumab), avec une survie médiane sans progression supérieure à trois ans.

A la suite de cette approbation dans l'UE, AstraZeneca doit verser à Daiichi Sankyo 100 MUSD en paiement d'étape pour l'indication de première intention du cancer du sein HER2 positif non résécable ou métastatique. Les ventes d'Enhertu dans la plupart des territoires de l'UE sont comptabilisées par le groupe japonais.

Par ailleurs, AstraZeneca indique avoir finalisé l'accord de licence exclusif précédemment annoncé avec Dizal Pharmaceutical pour Zegfrovy (sunvozertinib), un inhibiteur oral du récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR) destiné aux patients atteints d'un cancer du poumon. Grâce à cet accord, AstraZeneca a acquis les droits mondiaux pour développer et commercialiser Zegfrovy.

Enfin, le groupe fait part de résultats positifs de l'essai de phase III SANOVO, qui ont montré que Tagrisso associé à Orpathys entraînait une amélioration statistiquement significative et cliniquement très significative de la survie sans progression par rapport à Tagrisso seul chez des patients naïfs de traitement atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) avec une mutation de l'EGFR, localement avancé ou métastatique, et une surexpression de MET.