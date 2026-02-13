 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Une année record pour la franchise ETF d'Amundi
information fournie par Zonebourse 13/02/2026 à 10:56

Amundi revendique une année record pour sa franchise ETF ( exchange traded fund ou fonds indiciel) en 2025, renforçant sa position de 1er acteur européen tant en termes de collecte ( 46 MdsEUR) que d'actifs sous gestion (342 MdsEUR).

"Ce développement a eu lieu dans un contexte très dynamique pour le marché des ETFs UCITS : plus de 330 MdsEUR de flux positifs en 2025, contribuant à porter le total des actifs sous gestion des ETFs à plus de 2 500 MdsEUR", souligne l'établissement.

Selon Amundi, les ETFs ont poursuivi leur croissance "en servant de briques d'allocations pour construire des portefeuilles combinant expositions coeur de long terme et choix tactiques, combinant des caractéristiques de liquidité et d'accès efficace au marché".

Le gestionnaire d'actifs pointe aussi une accélération de la diversification de sa clientèle, près de la moitié des actifs sous gestion provenant d'investisseurs particuliers en 2025, et souligne qu'environ 30% de la collecte a été réalisée hors d'Europe.

Valeurs associées

AMUNDI
76,0000 EUR Euronext Paris -0,52%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank