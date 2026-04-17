 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Une année 2025 guère enivrante pour Marie Brizard
information fournie par Zonebourse 17/04/2026 à 08:47

Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) n'a guère connu une année 2025 enivrante, avec un résultat net part du groupe de 9,1 MEUR au titre de 2025, comparé à 9,6 MEUR l'année précédente, ainsi qu'un EBITDA de 13,6 MEUR, soit une marge en repli de 0,2 point à 7,9% du chiffre d'affaires.

Le groupe de boissons alcoolisées met en avant un "impact significatif de l'inflation sur le coût de revient des liquides en fin de maturation, partiellement compensé par les ajustements tarifaires et la bonne maîtrise des coûts".

Le taux de marge brute s'est établi à 38,9% à fin 2025, en léger retrait par rapport à 39,1% en 2024, pour un chiffre d'affaires de 172 MEUR, en recul de 8,6% par rapport à l'année précédente.

L'année 2025 a été marquée par la bonne performance de l'activité de services industriels, mais une baisse du chiffre d'affaires des marques stratégiques internationales, en partie compensée par la bonne dynamique des innovations de la marque Marie Brizard.

"Les tendances macro-économiques et géopolitiques, globalement défavorables pour les marchés des spiritueux, constatées en 2025, se poursuivent en ce début d'année 2026", prévient MBWS, qui reste "concentré sur ses axes principaux de développement stratégique".

Valeurs associées

MARIE BRIZARD
2,750 EUR Euronext Paris +0,36%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

1 commentaire

  • 09:13

    comment affaiblir une entreprise de par l'exploitation de son actionnaire majoritaire, malin ce Monsieur le martiniquais.Bonne chance aux PP's en place dans le capital.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank