Une année 2025 guère enivrante pour Marie Brizard
information fournie par Zonebourse 17/04/2026 à 08:47
Le groupe de boissons alcoolisées met en avant un "impact significatif de l'inflation sur le coût de revient des liquides en fin de maturation, partiellement compensé par les ajustements tarifaires et la bonne maîtrise des coûts".
Le taux de marge brute s'est établi à 38,9% à fin 2025, en léger retrait par rapport à 39,1% en 2024, pour un chiffre d'affaires de 172 MEUR, en recul de 8,6% par rapport à l'année précédente.
L'année 2025 a été marquée par la bonne performance de l'activité de services industriels, mais une baisse du chiffre d'affaires des marques stratégiques internationales, en partie compensée par la bonne dynamique des innovations de la marque Marie Brizard.
"Les tendances macro-économiques et géopolitiques, globalement défavorables pour les marchés des spiritueux, constatées en 2025, se poursuivent en ce début d'année 2026", prévient MBWS, qui reste "concentré sur ses axes principaux de développement stratégique".
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