Une agence américaine interroge Tesla sur le mode d'aide à la conduite "Mad Max"

La National Highway Traffic Safety Administration a déclaré vendredi être en contact sur un nouveau mode d'assistance à la conduite de Tesla TSLA.O , baptisé "Mad Max", qui fonctionne à des vitesses plus élevées que les autres versions.

Certains conducteurs sur les médias sociaux rapportent que les véhicules Tesla utilisant la version la plus agressive de son système de conduite entièrement autonome (FSD) pourraient rouler au-dessus des limites de vitesse affichées. Au début du mois, la NHTSA a ouvert une enquête sur 2,9 millions de véhicules Tesla équipés du système FSD à la suite de plus de 50 signalements d'infractions à la sécurité routière et d'une série d'accidents.