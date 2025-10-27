Des bombardiers chinois ont effectué des manoeuvres près de Taïwan-presse officielle

FILE PHOTO: Military parade to mark the 80th anniversary of the end of World War Two, in Beijing

Un groupe de bombardiers chinois H-6K a récemment volé près de Taïwan dans le but d'effectuer des "exercices de confrontation", a rapporté dimanche soir la presse officielle chinoise, officialisant ces manoeuvres à quelques jours seulement d'une rencontre prévue entre les présidents chinois et américain.

Aucune date précise n'a été communiquée par la télévision publique, qui a publié cette information via son compte sur la messagerie Weibo dédié aux activités militaires.

"Plusieurs avions de chasse J-10 ont volté en formation de combat dans un espace aérien cible désigné, et de multiples bombardiers H-6K se sont dirigés vers les eaux et l'espace aérien autour de Taïwan afin de mener des exercices simulés de confrontation", est-il écrit, sans davantage de détails.

Le H-6K, bombardier stratégique, est capable de transporter des armes nucléaires.

Aucun commentaire n'a été effectué dans l'immédiat par le ministère chinois de la Défense. Le ministère taïwanais de la Défense a dit ne pas avoir pour l'heure de commentaire à effectuer.

Il est attendu que Xi Jinping et Donald Trump se rencontrent cette semaine en Corée du Sud en marge d'un sommet régional. Les dirigeants chinois et américain devraient notamment discuter de la guerre commercial qui oppose les deux pays.

Le secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio, a déclaré dimanche que Taipei ne devait pas être préoccupé par la réunion entre les deux présidents.

Taïwan, que la Chine considère comme une province renégate et n'exclut pas de ramener dans son giron par la force, bénéficie depuis des décennies d'un important soutien officieux des Etats-Unis. Washington n'a pas de liens diplomatiques formels avec Taipei mais est son principal fournisseur d'armes.

Un haut représentant chinois a déclaré dimanche que la Chine et Taïwan devaient oeuvrer à une "réunification pacifique".

(Bureau de Pékin, avec Ben Blanchard à Taipei; version française Jean Terzian)