Une agence américaine a demandé la transcription du spectacle de Bad Bunny à la mi-temps du Super Bowl

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission fédérale des communications a demandé des transcriptions du spectacle de la mi-temps du Super Bowl de Bad Bunny à la chaîne NBC de Comcast

CMCSA.O après qu'un législateur républicain a suggéré qu'il pourrait violer les règles fédérales en matière d'indécence, a déclaré mercredi un membre de la Commission.

La commissaire de la FCC, Anna Gomez, a déclaré qu'elle avait examiné les transcriptions du spectacle en espagnol après avoir appris que la commission les avait demandées. "Je les ai examinées attentivement et je n'ai trouvé aucune violation de nos règles ni aucune justification pour harceler les radiodiffuseurs au sujet d'un spectacle en direct standard", a déclaré Gomez.