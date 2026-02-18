 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Une agence américaine a demandé la transcription du spectacle de Bad Bunny à la mi-temps du Super Bowl
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 18:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission fédérale des communications a demandé des transcriptions du spectacle de la mi-temps du Super Bowl de Bad Bunny à la chaîne NBC de Comcast

CMCSA.O après qu'un législateur républicain a suggéré qu'il pourrait violer les règles fédérales en matière d'indécence, a déclaré mercredi un membre de la Commission.

La commissaire de la FCC, Anna Gomez, a déclaré qu'elle avait examiné les transcriptions du spectacle en espagnol après avoir appris que la commission les avait demandées. "Je les ai examinées attentivement et je n'ai trouvé aucune violation de nos règles ni aucune justification pour harceler les radiodiffuseurs au sujet d'un spectacle en direct standard", a déclaré Gomez.

Sport

Valeurs associées

COMCAST-A
31,7500 USD NASDAQ +0,63%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le négociateur ukrainien salue des "progrès" réalisés au cours des pourparlers à Genève
    Le négociateur ukrainien salue des "progrès" réalisés au cours des pourparlers à Genève
    information fournie par AFP Video 18.02.2026 19:02 

    Les pourparlers entre Ukrainiens, Russes et Américains ont donné lieu à des "progrès", a annoncé mercredi le chef de la délégation ukrainienne Roustem Oumerov à l'issue de ces discussions à Genève.

  • L'usine de production de lithium d'Eramet en Argentine
    Eramet-Ebitda 2025 en baisse de 54%, vise €250-290 mlns de Capex cette année
    information fournie par Reuters 18.02.2026 19:00 

    Eramet a fait état ‌mercredi d'un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) ajusté ​en baisse de 54% en 2025, pénalisé par la baisse des prix des matières premières, des effets de change défavorables ​et des difficultés opérationnelles ... Lire la suite

  • Logo de l'opérateur de télécommunications français Orange à Paris
    Orange bat les attentes en 2025 avec l'Afrique et le Moyen-Orient
    information fournie par Reuters 18.02.2026 19:00 

    Orange a fait état ‌mercredi d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice avant intérêts, ​impôts, dépréciation et amortissement après location (EBITDAaL) au-dessus des attentes en 2025, l'opérateur de télécommunications affichant de bonnes performances en Afrique ... Lire la suite

  • Un ancien de l'OM puni pour le déplacement à Lille
    Un ancien de l'OM puni pour le déplacement à Lille
    information fournie par So Foot 18.02.2026 18:53 

    C’est pas comme ça qu’on imagine la vie. L’Étoile rouge de Belgrade se déplacera à Lille sans un attaquant que l’on connaît bien en France. Nemanja Radonjić est sanctionné par son club pour un comportement jugé « non professionnel » , une bonne nouvelle pour le ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank