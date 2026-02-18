 Aller au contenu principal
Les sensations sont bonnes pour Dembélé
information fournie par So Foot 18/02/2026 à 21:10

Par les soirs bleus d’été, j’irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l’herbe menue. Les sensations sont bonnes pour Ousmane Dembélé. Sorti avant la demi-heure de jeu lors du barrage aller contre Monaco en Ligue des champions, la blessure du Ballon d’Or serait moins grave que prévue , comme l’indique L’Équipe . Le staff médical du PSG redoutait une lésion après le match, mais serait rassuré par l’état de santé de son attaquant. Les médecins espèrent un cas de figure semblable à celui de Kvicha Kvaratskhelia, revenu sur les terrains dix jours après sa blessure à la cheville contractée contre Newcastle.

Il a insisté pour jouer

Le journal rapporte que l’attaquant parisien a insisté pour débuter le match contre Monaco, malgré sa gêne au mollet après la défaite à Rennes. Cette saison, il était déjà sorti sur blessure lors du match contre le Bayern, début novembre.…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
