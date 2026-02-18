Les sensations sont bonnes pour Dembélé

Par les soirs bleus d’été, j’irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l’herbe menue. Les sensations sont bonnes pour Ousmane Dembélé. Sorti avant la demi-heure de jeu lors du barrage aller contre Monaco en Ligue des champions, la blessure du Ballon d’Or serait moins grave que prévue , comme l’indique L’Équipe . Le staff médical du PSG redoutait une lésion après le match, mais serait rassuré par l’état de santé de son attaquant. Les médecins espèrent un cas de figure semblable à celui de Kvicha Kvaratskhelia, revenu sur les terrains dix jours après sa blessure à la cheville contractée contre Newcastle.

Il a insisté pour jouer

Le journal rapporte que l’attaquant parisien a insisté pour débuter le match contre Monaco, malgré sa gêne au mollet après la défaite à Rennes. Cette saison, il était déjà sorti sur blessure lors du match contre le Bayern, début novembre.…

UL pour SOFOOT.com