Une administratrice indépendante nommée chez la FDE
information fournie par Zonebourse 18/09/2025 à 14:07
Le producteur indépendant multi-énergies précise qu'elle siégera également, au sein de son conseil d'administration, au comité des comptes et de l'audit, ainsi qu'à celui des nominations et des rémunération.
Sophie Elkrief apporte plus de 25 ans d'expérience dans les marchés financiers, la gestion d'actifs et la gouvernance d'entreprise, avec une expérience confirmée dans le financement de la transition énergétique et l'investissement ESG.
Valeurs associées
|30,5500 EUR
|Euronext Paris
|+1,16%
