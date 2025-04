Under Armour: trois nouveaux administrateurs au conseil information fournie par Cercle Finance • 15/04/2025 à 16:08









(CercleFinance.com) - Under Armour a annoncé mardi la nomination de trois nouveaux administrateurs, alors que le fabricant d'articles de sport cherche à ouvrir un 'nouveau chapitre' de son développement.



Le conseil d'administration du groupe américain va accueillir deux spécialistes de la finance, notamment en la personne de Dawn Fitzpatrick, la directrice générale et la directrice des investissements de Soros Fund Management depuis 2017.



Avant son arrivée au sein du fonds du milliardaire américain George Soros, elle avait passé 25 ans au sein de la banque privée suisse UBS.



Under Armour indique avoir également coopté Robert Sweeney, le président de Sycamore Partners, un fonds de private equity spécialisé dans la consommation et la distribution, qui avait auparavant passé 22 ans chez Goldman Sachs.



Eugene Smith, un ancien joueur de football américain au niveau universitaire qui avait été directeur sportif de l'Ohio State University entre 2005 et 2024, rejoindra également le conseil, avec prise d'effet immédiate.





