Under Armour se sépare de Steph Curry alors que la restructuration s'accélère

Under Armour UAA.N et Stephen Curry se sont séparés, mettant fin à plus d'une décennie de partenariat entre la star de la NBA et l'entreprise de vêtements de sport.

Curry, qui a signé avec la marque en 2013 après l'expiration de son contrat avec Nike NKE.N , a créé la "marque Curry" au sein d'Under Armour en 2020. La marque deviendra indépendante d'Under Armour à la suite de la séparation.

"Under Armour a cru en moi au début de ma carrière et m'a donné l'espace nécessaire pour construire quelque chose de plus grand et de plus impactant qu'une chaussure", a déclaré Curry dans un communiqué.

Under Armour sortira la Curry 13 - la dernière chaussure Curry Brand et Under Armour - en février comme prévu, avec des coloris supplémentaires et des collections de vêtements disponibles jusqu'en octobre, a déclaré la société.

Under Armour a eu du mal à stimuler la demande dans un contexte de fluctuation des tarifs douaniers et de faiblesse des dépenses de consommation. La semaine dernière, l'entreprise a prévu un chiffre d'affaires et un bénéfice annuels médiocres .

"Pour Under Armour, ce moment est synonyme de discipline et de concentration sur la marque UA à un stade critique de notre redressement. Et pour Stephen, c'est le bon moment pour laisser ce que nous avons créé évoluer selon ses conditions", a déclaré le directeur général Kevin Plank.

Le fondateur Plank est redevenu directeur général en avril 2024 après deux baisses consécutives des ventes annuelles et a mené une restructuration qui a impliqué un contrôle strict des stocks de certains produits, une réduction des promotions et des suppressions d'emplois.

L'entreprise a déclaré jeudi qu'elle avait élargi ses plans de restructuration et qu'elle avait l'intention d'engager 95 millions de dollars de charges supplémentaires, y compris la scission de Curry.

Under Armour ne s'attend pas à ce que la séparation de la marque Curry ait un impact significatif sur ses résultats financiers consolidés ou sur sa rentabilité.

L'entreprise estime que son chiffre d'affaires mondial dans le domaine de la basket-ball, y compris la marque Curry, sera compris entre 100 et 120 millions de dollars pour l'année fiscale 2026.