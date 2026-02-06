Under Armour revoit ses prévisions annuelles à la hausse, le redressement ralentissant la chute des ventes en Amérique du Nord

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions au paragraphe 1, ajout d'une citation du directeur général au paragraphe 3, commentaires de l'exécutif au paragraphe 5) par Savyata Mishra

Under Armour UAA.N a relevé ses prévisions annuelles après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre vendredi et son directeur général a annoncé une stabilité à venir, ce qui a fait grimper les actions du distributeur de vêtements de sport de plus de 13 % dans les premiers échanges.

Le directeur général Kevin Plank a accéléré les réductions de coûts, simplifié sa gamme de produits et lancé de nouveaux styles de vêtements et de chaussures depuis son retour à la tête de l'entreprise en avril 2024, dans un contexte de baisse des ventes et d'intensification de la concurrence.

"L'Amérique du Nord commence à se redresser. Nous pensons que le trimestre de décembre marque le point bas de la remise à zéro", a-t-il déclaré lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

Under Armour prévoit pour l'exercice 2026 un bénéfice ajusté par action de 10 cents à 11 cents, contre un objectif précédent de 3 à 5 cents.

Le carnet de commandes de l'automne était "encourageant" en Amérique du Nord, ont déclaré les dirigeants lors de la conférence téléphonique sur les résultats, ajoutant que même si le trafic reste faible, "les indicateurs sous-jacents s'améliorent".

Under Armour a réduit ses remises et a supprimé environ 25 % de ses lignes de produits pour se concentrer sur des articles plus chers dans des catégories telles que l'entraînement, la course à pied et les sports d'équipe.

"L'amélioration des produits et des prix prend du temps, et l'entreprise est confrontée à un équilibre délicat entre le développement d'offres plus haut de gamme et la protection des ventes à court terme de ses produits de base à bas prix", a déclaré Patrick Ricciardi, analyste chez Third Bridge.

Under Armour prévoit une baisse de 4 % de son chiffre d'affaires annuel, alors qu'elle tablait auparavant sur une baisse de 4 à 5 %. Les analystes s'attendaient à une baisse de 4,2 % pour atteindre 4,95 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

MAINTIEN DES COÛTS TARIFAIRES

L'augmentation des droits de douane américains sur les marchandises provenant de centres de production tels que le Vietnam et l'Indonésie devrait ajouter environ 100 millions de dollars aux coûts d'Under Armour pour l'exercice en cours.

La marge brute devrait se contracter de 190 points de base, en grande partie à cause des coûts tarifaires. Pour le trimestre, elle a chuté de 310 points de base pour atteindre 44,4 %.

La société a enregistré une baisse de 5 % de son chiffre d'affaires, à 1,33 milliard de dollars, au troisième trimestre, alors que les prévisions tablaient sur une baisse de 6,3 %, à 1,31 milliard de dollars.

Hors éléments, elle a gagné 9 cents par action, alors que les prévisions tablaient sur une perte de 2 cents.