 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Under Armour revoit ses prévisions annuelles à la hausse, le redressement ralentissant la chute des ventes en Amérique du Nord
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 16:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions au paragraphe 1, ajout d'une citation du directeur général au paragraphe 3, commentaires de l'exécutif au paragraphe 5) par Savyata Mishra

Under Armour UAA.N a relevé ses prévisions annuelles après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre vendredi et son directeur général a annoncé une stabilité à venir, ce qui a fait grimper les actions du distributeur de vêtements de sport de plus de 13 % dans les premiers échanges.

Le directeur général Kevin Plank a accéléré les réductions de coûts, simplifié sa gamme de produits et lancé de nouveaux styles de vêtements et de chaussures depuis son retour à la tête de l'entreprise en avril 2024, dans un contexte de baisse des ventes et d'intensification de la concurrence.

"L'Amérique du Nord commence à se redresser. Nous pensons que le trimestre de décembre marque le point bas de la remise à zéro", a-t-il déclaré lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

Under Armour prévoit pour l'exercice 2026 un bénéfice ajusté par action de 10 cents à 11 cents, contre un objectif précédent de 3 à 5 cents.

Le carnet de commandes de l'automne était "encourageant" en Amérique du Nord, ont déclaré les dirigeants lors de la conférence téléphonique sur les résultats, ajoutant que même si le trafic reste faible, "les indicateurs sous-jacents s'améliorent".

Under Armour a réduit ses remises et a supprimé environ 25 % de ses lignes de produits pour se concentrer sur des articles plus chers dans des catégories telles que l'entraînement, la course à pied et les sports d'équipe.

"L'amélioration des produits et des prix prend du temps, et l'entreprise est confrontée à un équilibre délicat entre le développement d'offres plus haut de gamme et la protection des ventes à court terme de ses produits de base à bas prix", a déclaré Patrick Ricciardi, analyste chez Third Bridge.

Under Armour prévoit une baisse de 4 % de son chiffre d'affaires annuel, alors qu'elle tablait auparavant sur une baisse de 4 à 5 %. Les analystes s'attendaient à une baisse de 4,2 % pour atteindre 4,95 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

MAINTIEN DES COÛTS TARIFAIRES

L'augmentation des droits de douane américains sur les marchandises provenant de centres de production tels que le Vietnam et l'Indonésie devrait ajouter environ 100 millions de dollars aux coûts d'Under Armour pour l'exercice en cours.

La marge brute devrait se contracter de 190 points de base, en grande partie à cause des coûts tarifaires. Pour le trimestre, elle a chuté de 310 points de base pour atteindre 44,4 %.

La société a enregistré une baisse de 5 % de son chiffre d'affaires, à 1,33 milliard de dollars, au troisième trimestre, alors que les prévisions tablaient sur une baisse de 6,3 %, à 1,31 milliard de dollars.

Hors éléments, elle a gagné 9 cents par action, alors que les prévisions tablaient sur une perte de 2 cents.

Valeurs associées

RALPH LAUREN RG-A
344,400 USD NYSE +1,61%
TAPESTRY
150,535 USD NYSE +5,37%
UNDER ARMOUR RG-A
7,130 USD NYSE +13,35%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )
    Société Générale: résultats records en 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 06.02.2026 18:02 

    En difficulté en 2023, la banque Société Générale s’est redressée depuis l’arrivée de son nouveau directeur général, Slawomir Krupa, et peut désormais se féliciter d’avoir atteint en 2025 des niveaux records de revenus et de bénéfice net. "La transformation de ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes terminent en hausse
    information fournie par AFP 06.02.2026 17:53 

    Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi à l'issue d'une semaine dense en actualité économique et qui a été marquée par les doutes du marché sur les gagnants et perdants de la course à l'intelligence artificielle. La Bourse de Paris a avancé de 0,43%, ... Lire la suite

  • Le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, à Davos, en Suisse, le 23 janvier 2025. ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Sur les marchés, un début d'année difficile pour l'intelligence artificielle
    information fournie par Boursorama avec AFP 06.02.2026 17:52 

    La bulle de l'intelligence artificielle commence-t-elle à craquer? Le secteur tech subit des secousses sur les marchés mondiaux depuis le début de l'année, rattrapé par les doutes sur ses valorisations stratosphériques et la rentabilité de ses investissements. ... Lire la suite

  • Les anneaux olympiques sur le toit du stade olympique à Cortina d'Ampezzo, le 2 février 2026 en Italie ( AFP / Odd ANDERSEN )
    L'Italie accueille le monde pour ses troisièmes JO d'hiver
    information fournie par AFP 06.02.2026 17:42 

    L'heure approche: l'Italie ouvre vendredi soir pour la troisième fois les Jeux olympiques d'hiver, de retour en Europe dans un format inédit de sites éparpillés, censé réduire leur impact environnemental face au changement climatique qui menace l'existence même ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank