Under Armour recule après avoir publié des prévisions annuelles pessimistes

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12 mai - ** L'action du fabricant de vêtements de sport Under Armour UAA.N a chuté de 13% à 5,21 dollars avant l'ouverture du marché

** La société prévoit une baisse de son chiffre d'affaires annuel et s'attend à un bénéfice inférieur aux estimations de Wall Street, la faiblesse des dépenses de consommation et l'incertitude macroéconomique pesant sur la demande sur son marché clé nord-américain

** UAA indique s'attendre à un bénéfice par action ajusté annuel compris entre 8 et 12 cents; les analystes tablaient en moyenne sur 23 cents, selon les données compilées par LSEG

** La société prévoitune légère baisse de son chiffre d'affaires annuel, alors queles analystes tablaient en moyenne sur une hausse de 1,6% à 5,05 milliards de dollars

** Elle affiche un chiffre d'affaires de 1,17 milliard de dollars au quatrième trimestre, conforme aux estimations; la perte nette ajustée par action de 3 cents est inférieure à l'estimation de 2 cents

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 29% depuis le début de l'année