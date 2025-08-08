Under Armour prévoit un chiffre d'affaires inférieur aux estimations pour le deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Under Armour UAA.N prévoit un chiffre d'affaires inférieur aux estimations pour le deuxième trimestre vendredi, le fabricant de vêtements de sport étant confronté à une demande faible en Amérique du Nord en raison d'une inflation toujours élevée et de l'incertitude des tarifs douaniers.

La société s'attend maintenant à ce que son chiffre d'affaires trimestriel baisse de 6 à 7 %, alors que les analystes tablaient en moyenne sur une baisse de 2,9 %, selon les données compilées par LSEG.