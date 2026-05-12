Under Armour prédit un nouvel exercice de décroissance en 2026/2027
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 14:36
Le fabricant américain de vêtements de sport, dont le chiffre d'affaires s'est replié de 4 % sur l'exercice fiscal clôturé le 31 mars dernier, a déclaré ce matin prévoir un recul "modéré" de son activité sur les 12 mois à venir, le repli de ses ventes en Amérique du Nord l'emportant sur la progression de ses revenus en Europe et en Asie-Pacifique.
Son directeur général et fondateur, Kevin Plank, s'est néanmoins félicité de la perspective d'une stabilisation de l'activité.
"Nos résultats pour l'exercice écoulé témoignent des mesures volontaristes que nous déployons pour réorganiser l'entreprise et restaurer la discipline indispensable à une marque de premier plan", a-t-il expliqué.
"Ces deux dernières années, nous avons dû faire face à des défis structurels et macroéconomiques tout en renforçant notre stratégie produit. En simplifiant notre modèle opérationnel et en exigeant une plus grande rigueur dans l'exécution, nous bâtissons un modèle d'affaires plus maîtrisé et prévisible", a-t-il ajouté.
Un nouveau repli du chiffre d'affaires et des résultats toujours dans le rouge
Sur son quatrième trimestre fiscal, clos fin mars, le groupe de Baltimore a réalisé un chiffre d'affaires en baisse de 1% à 1,33 milliard de dollars, légèrement supérieur à la prévision de 1,17 milliard affichée par le consensus.
Sa perte nette ajustée s'est établie à 11 millions de dollars, soit un manque à gagner de trois cents par action, plus prononcé que les prévisions des analystes (-0,01 dollar).
Dans son communiqué, Under Armour indique qu'il s'attend encore à être déficitaire sur son nouvel exercice, anticipant un résultat négatif compris entre 0 et 4 cents par titre.
Suite à ces annonces, l'action - qui a repris près de 22% depuis le début de l'année - décrochait de plus de 12 % mardi matin en cotations avant-Bourse.
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