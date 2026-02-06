 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Under Armour moins pessimiste sur sa décroissance pour l'exercice en cours
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 14:45

Under Armour a annoncé vendredi anticiper une baisse moins importante que prévu de ses ventes et de ses marges sur l'exercice en cours, même si le fabricant américain d'articles de sport dit continuer de souffrir de certains facteurs défavorables, comme l'impact des surtaxes douanières sur son activité.

Dans un communiqué, le groupe basé à Baltimore dit désormais viser une décroissance de son chiffre d'affaires de l'ordre de 4% sur l'exercice qui se clôturera fin mars, contre une précédente prévision qui allait de -4% à -5%.

Il s'attend par ailleurs à une contraction d'environ 1,9 point de pourcentage de sa marge brute, à comparer avec une estimation comprise entre 1,9 et 2,1 points jusqu'ici.

Under Armour a par ailleurs présenté des performances meilleures que prévu au titre de son 3ème trimestre fiscal, clos fin décembre, marquées par un repli de 5% à 1,33 milliard de dollars de son chiffre d'affaires, là où les analystes visaient 1,31 milliard.

Le recul a atteint 10% à 757 millions de dollars en Amérique du Nord, une baisse qui n'a été que partiellement compensée par la hausse de 3% à 577 millions de dollars des ventes à l'international, essentiellement portée par la région Europe ( 6%).

Déjà impacté par les droits de douane, Under Armour a essuyé une perte nette de 431 millions de dollars sur le trimestre en raison de la comptabilisation d'un actif d'impôt différé aux Etats-Unis.

La société a également dû revoir à la hausse les charges liées à son plan de restructuration engagé il y a maintenant deux ans, un programme dont le montant devrait finalement s'élever à 225 millions de dollars, dont 107 millions vont directement affecter sa trésorerie. Sur ce montant, l'équipementier sportif dit avoir déjà enregistré 224 millions de dollars de charges, dont 89 millions au niveau de la trésorerie.

Le titre gagnait plus de 3% dans les échanges en avant-Bourse suite à ces annonces.

Valeurs associées

UNDER ARMOUR RG-A
6,850 USD NYSE +8,90%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank