Under Armour moins pessimiste sur sa décroissance pour l'exercice en cours
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 14:45
Dans un communiqué, le groupe basé à Baltimore dit désormais viser une décroissance de son chiffre d'affaires de l'ordre de 4% sur l'exercice qui se clôturera fin mars, contre une précédente prévision qui allait de -4% à -5%.
Il s'attend par ailleurs à une contraction d'environ 1,9 point de pourcentage de sa marge brute, à comparer avec une estimation comprise entre 1,9 et 2,1 points jusqu'ici.
Under Armour a par ailleurs présenté des performances meilleures que prévu au titre de son 3ème trimestre fiscal, clos fin décembre, marquées par un repli de 5% à 1,33 milliard de dollars de son chiffre d'affaires, là où les analystes visaient 1,31 milliard.
Le recul a atteint 10% à 757 millions de dollars en Amérique du Nord, une baisse qui n'a été que partiellement compensée par la hausse de 3% à 577 millions de dollars des ventes à l'international, essentiellement portée par la région Europe ( 6%).
Déjà impacté par les droits de douane, Under Armour a essuyé une perte nette de 431 millions de dollars sur le trimestre en raison de la comptabilisation d'un actif d'impôt différé aux Etats-Unis.
La société a également dû revoir à la hausse les charges liées à son plan de restructuration engagé il y a maintenant deux ans, un programme dont le montant devrait finalement s'élever à 225 millions de dollars, dont 107 millions vont directement affecter sa trésorerie. Sur ce montant, l'équipementier sportif dit avoir déjà enregistré 224 millions de dollars de charges, dont 89 millions au niveau de la trésorerie.
Le titre gagnait plus de 3% dans les échanges en avant-Bourse suite à ces annonces.
