Under Armour étend ses efforts de restructuration et prévoit de séparer la marque Curry

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Under Armour UAA.N a déclaré jeudi qu'il prévoyait de se séparer de sa marque Curry, après que le conseil d'administration du fabricant de vêtements de sport a approuvé 95 millions de dollars supplémentaires en efforts de restructuration.

La société estime que son chiffre d'affaires mondial dans le domaine de la basket, y compris la marque Curry, sera de 100 millions de dollars à 120 millions de dollars pour l'exercice 2026.

Under Armour ne s'attend pas à un effet significatif sur ses résultats financiers consolidés ou sa rentabilité en raison de la séparation de la marque Curry.