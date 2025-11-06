 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 995,53
-0,97%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Under Armour en baisse : le fabricant de vêtements de sport prévoit des résultats annuels inférieurs aux estimations et nomme un nouveau directeur financier
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 15:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** Les actions d'Under Armour UAA.N ont baissé d'environ 1 % à 4,56 $ avant le marché

** La société a prévu un chiffre d'affaires et un bénéfice annuels inférieurs aux estimations en raison de la baisse de la demande et de l'augmentation des coûts tarifaires

** La société s'attend maintenant à ce que les revenus de l'exercice 2026 diminuent de 4 % à 5 %, par rapport à une estimation de 4 % - données compilées par LSEG

** Le bénéfice annuel ajusté par action devrait se situer entre 3 et 5 cents, contre une estimation moyenne des analystes de 6 cents par action

** La société nomme Reza Taleghani au poste de directeur financier, à compter de février 2026, après le départ de David Bergman

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de près de 44,3 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

UNDER ARMOUR RG-A
4,565 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank