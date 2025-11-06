Under Armour en baisse : le fabricant de vêtements de sport prévoit des résultats annuels inférieurs aux estimations et nomme un nouveau directeur financier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** Les actions d'Under Armour UAA.N ont baissé d'environ 1 % à 4,56 $ avant le marché

** La société a prévu un chiffre d'affaires et un bénéfice annuels inférieurs aux estimations en raison de la baisse de la demande et de l'augmentation des coûts tarifaires

** La société s'attend maintenant à ce que les revenus de l'exercice 2026 diminuent de 4 % à 5 %, par rapport à une estimation de 4 % - données compilées par LSEG

** Le bénéfice annuel ajusté par action devrait se situer entre 3 et 5 cents, contre une estimation moyenne des analystes de 6 cents par action

** La société nomme Reza Taleghani au poste de directeur financier, à compter de février 2026, après le départ de David Bergman

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de près de 44,3 % depuis le début de l'année