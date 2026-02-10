Under Armour chute après la rétrogradation de Citigroup à "vendre"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
10 février - ** Les actions du fabricant de vêtements de sport Under Armour UAA.N ont baissé de 5 % à 7,44 $ avant le marché
** Citigroup rétrograde le titre de "neutre" à "vendre"; PT à $6.20
** Elle déclare qu'elle reste prudente quant au redressement de la marque, soulignant l'intensité de la concurrence et la faiblesse persistante des tendances DTC chez UAA
** La société ajoute que l'UAA devrait investir davantage dans le marketing et la construction de la marque
** 3 des 26 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 21 à "conserver" et 2 à "vendre"; le PT médian est de 8 $ - données compilées par LSEG
** UAA a chuté de ~40% en 2025
