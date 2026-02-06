Under Armour affiche une baisse moins importante que prévu de ses ventes trimestrielles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de vêtements de sport Under Armour UAA.N a fait état d'une baisse moins importante de son chiffre d'affaires au troisième trimestre que les estimations de Wall Street vendredi, les efforts de redressement visant à simplifier l'assortiment de produits ayant permis de stabiliser la demande pendant la période clé des fêtes de fin d'année.

La société a enregistré une baisse de 5% de son chiffre d'affaires à 1,33 milliard de dollars pour le trimestre clos le 31 décembre, alors que les analystes tablaient sur une baisse de 6,3% à 1,31 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.