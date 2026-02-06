 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Under Armour affiche une baisse moins importante que prévu de ses ventes trimestrielles
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 12:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de vêtements de sport Under Armour UAA.N a fait état d'une baisse moins importante de son chiffre d'affaires au troisième trimestre que les estimations de Wall Street vendredi, les efforts de redressement visant à simplifier l'assortiment de produits ayant permis de stabiliser la demande pendant la période clé des fêtes de fin d'année.

La société a enregistré une baisse de 5% de son chiffre d'affaires à 1,33 milliard de dollars pour le trimestre clos le 31 décembre, alors que les analystes tablaient sur une baisse de 6,3% à 1,31 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

UNDER ARMOUR RG-A
6,415 USD NYSE -3,10%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank