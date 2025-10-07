Un trio reçoit le prix Nobel pour avoir révélé la physique quantique en action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le prix est décerné pour le développement de la "prochaine génération de technologie quantique"

« Je suis complètement abasourdi », déclare un professeur de l'université de Berkeley

La technologie quantique est omniprésente dans l'électronique quotidienne

Le prix de physique est le deuxième des prix Nobel de 2025 à être décerné.

Les scientifiques américains John Clarke, Michel Devoret et John Martinis ont remporté le prix Nobel de physique 2025 pour "des expériences qui ont révélé la physique quantique en action", ouvrant la voie au développement de la prochaine génération de technologies numériques.

"Je suis complètement abasourdi. Bien sûr, il ne m'était jamais venu à l'esprit que cela pourrait être la base d'un prix Nobel", a déclaré John Clarke lors de la conférence de presse du prix Nobel, mardi, par téléphone.

"Je parle sur mon téléphone portable et je suppose que vous aussi, et l'une des raisons pour lesquelles le téléphone portable fonctionne, c'est grâce à tout ce travail."

DE NOUVELLES SURPRISES DANS LE DOMAINE CENTENAIRE DE LA MÉCANIQUE QUANTIQUE

Les comportements de la mécanique quantique sont bien étudiés au niveau de l'infiniment petit - atomes et particules subatomiques - mais sont souvent considérés comme bizarres et peu intuitifs par rapport à la physique classique et à son échelle beaucoup plus grande.

Les lauréats du prix Nobel ont réalisé des expériences au milieu des années 1980 avec un circuit électronique composé de supraconducteurs et ont démontré que la mécanique quantique pouvait également influencer les objets de tous les jours dans certaines conditions.

"Il est merveilleux de pouvoir célébrer la façon dont la mécanique quantique, vieille d'un siècle, offre sans cesse de nouvelles surprises. C'est également extrêmement utile, car la mécanique quantique est à la base de toute la technologie numérique", a déclaré Olle Eriksson, président du comité Nobel de physique.

La technologie quantique est déjà omniprésente, comme en témoignent les transistors des puces électroniques.

"Le prix Nobel de physique de cette année a ouvert des perspectives pour le développement de la prochaine génération de technologies quantiques, notamment la cryptographie quantique, les ordinateurs quantiques et les capteurs quantiques", a déclaré l'Académie royale suédoise des sciences, qui décerne le prix, dans un communiqué.

Les ordinateurs quantiques utilisent les principes de la mécanique quantique pour effectuer des calculs complexes, prédire des résultats et réaliser des analyses qui, dans certains cas, pourraient prendre des millions d'années aux ordinateurs traditionnels.

Ce domaine est considéré comme pouvant contribuer à résoudre certains des problèmes les plus urgents de l'humanité, tels que la lutte contre le changement climatique. Mais il doit aussi relever des défis, notamment améliorer la précision de ses puces, et les délais de mise en place d'une informatique quantique commercialement viable restent contestés.

DEUX DES TROIS LAURÉATS ONT DES LIENS AVEC GOOGLE

John Clarke, né en Grande-Bretagne, est professeur à l'université de Californie, à Berkeley, aux États-Unis.

Devoret, qui est né en France et a été félicité à l'X par le président français Emmanuel Macron, est professeur à l'université de Yale et à l'université de Californie à Santa Barbara, également aux États-Unis, où Martinis est également professeur.

L'Américain John Martinis a dirigé le laboratoire d'intelligence artificielle quantique de Google jusqu'en 2020. Chez Google, John Martinis faisait partie de l'équipe de recherche qui, en 2019, a déclaré avoir atteint la "suprématie quantique ", c'est-à-dire qu'un ordinateur exploitant les propriétés des particules subatomiques a réussi à résoudre un problème bien mieux que le superordinateur le plus puissant au monde.

Outre son poste de professeur, Michel Devoret est également le scientifique en chef de Google Quantum AI. C'est la deuxième année consécutive qu'un prix Nobel est remporté par des scientifiques liés à Google. En 2024, le prix de chimie de 2024 a été décerné à Demis Hassabis et John Jumper de Google DeepMind, tandis que Geoffrey Hinton, qui a travaillé pour Google pendant plus d'une décennie, a remporté le prix de physique la même année .

DEUXIÈME PRIX NOBEL DE PHYSIQUE DÉCERNÉ CETTE SEMAINE

Le prix Nobel de physique est décerné par l'Académie royale des sciences de Suède et comprend une somme totale de 11 millions de couronnes suédoises (1,2 million de dollars) qui est partagée entre les lauréats s'il y en a plusieurs, comme c'est souvent le cas.

Les prix Nobel ont été créés par le testament d'Alfred Nobel, qui a amassé une fortune grâce à son invention de la dynamite. Depuis 1901, avec des interruptions occasionnelles, les prix récompensent chaque année des réalisations dans les domaines de la science, de la littérature et de la paix. L'économie a été ajoutée plus tard.

La physique est la première catégorie mentionnée dans le testament d'Alfred Nobel, ce qui reflète probablement l'importance de ce domaine à son époque. Aujourd'hui, le prix Nobel de physique reste largement considéré comme la récompense la plus prestigieuse dans cette discipline.

Parmi les anciens lauréats du prix Nobel de physique figurent certaines des figures les plus influentes de l'histoire de la science, comme Albert Einstein, Erwin Schrodinger, Max Planck et Niels Bohr, ces trois derniers étant tous des pionniers de la théorie quantique.

Conformément à la tradition, la physique est le deuxième prix Nobel décerné cette semaine, après que deux scientifiques américains et un Japonais ont remporté le prix de médecine pour leurs avancées dans la compréhension du système immunitaire. Le prix de chimie sera décerné mercredi prochain.

Les prix scientifiques, littéraires et économiques sont remis aux lauréats par le roi de Suède lors d'une cérémonie à Stockholm le 10 décembre, date anniversaire de la mort d'Alfred Nobel, suivie d'un somptueux banquet à l'hôtel de ville.

Le prix de la paix, qui sera annoncé vendredi, est décerné lors d'une cérémonie distincte à Oslo. (1 dollar = 9,3898 couronnes suédoises)