Un tribunal suisse juge illégale l'annulation de 20 milliards de dollars d'obligations du Credit Suisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La Cour juge que l'annulation des obligations du Credit Suisse n'a pas de base légale

*

Les actions d'UBS chutent de plus de 3,5 % après la décision du tribunal

*

3 000 plaignants ont déposé des recours contre l'ordonnance de la FINMA

(Ajout de contexte et d'analyse) par Dave Graham, John Revill et Oliver Hirt

La radiation de 16,5 milliards de francs suisses (20,53 milliards de dollars) d'obligations du Credit Suisse était illégale, a jugé mardi un tribunal suisse, renforçant les espoirs des détenteurs d'obligations de récupérer leurs pertes et soulevant de nouvelles questions sur la manière dont les autorités ont géré le sauvetage de la banque.

La décision prise en mars 2023 par la FINMA, l'autorité suisse de régulation des marchés, d'effacer les obligations Additional Tier 1 (AT1) du Crédit Suisse lors du rachat de la banque par sa rivale UBS UBSG.S , a provoqué une réaction brutale des investisseurs et des recours en justice.

Les actions d'UBS, qui est confrontée à des réglementations bancaires plus strictes qui pourraient l'obliger à détenir des milliards de dollars de capital supplémentaire, ont chuté de plus de 3,5 % à la suite de la décision, qui peut faire l'objet d'un appel auprès de la plus haute cour de justice suisse.

Les analystes ont déclaré que la décision du Tribunal administratif fédéral ferait probablement l'objet d'un appel et que, même si les recours juridiques n'aboutissaient pas, les investisseurs n'étaient pas assurés de récupérer la totalité de la somme, car les obligations avaient perdu de la valeur avant l'effondrement du Credit Suisse.

"Le remboursement, si l'appel n'aboutit pas, pourrait être bien inférieur aux 16 milliards, car la valeur de marché des obligations était bien inférieure à leur valeur nominale au moment du sauvetage", a déclaré Hans Gersbach, professeur d'économie et de banque à l'université ETH de Zurich.

Peter V Kunz, professeur de droit des affaires à l'université de Berne, a prévu que les obligations devraient finalement être réémises au terme d'une procédure juridique qui, selon lui, pourrait durer jusqu'à six ans.

Mais le fait que les mesures prises par les autorités suisses aient créé un mal de tête potentiel pour UBS pourrait gagner la sympathie de la banque dans ses efforts de lobbying en faveur d'une réduction des exigences en matière de capital, a-t-il déclaré.

Si UBS devait réintégrer les obligations AT1, elle pourrait demander au gouvernement de partager le fardeau, a ajouté Kunz.

Dans une décision partielle, le tribunal administratif a déclaré que la radiation de l'obligation AT1 2023 n'avait pas de base légale.

"Il a considéré que les droits de propriété des détenteurs d'obligations avaient été gravement perturbés, ce qui aurait nécessité une base juridique claire et formelle. Or, une telle base n'existait pas", a déclaré la Cour.

Les obligations AT1, introduites après la crise financière de 2008, sont des instruments de dette hybrides que les banques émettent pour renforcer leurs fonds propres et absorber les pertes en période de crise.

Le ministère suisse des finances et la FINMA ont tous deux déclaré qu'ils allaient analyser la décision du tribunal. UBS s'est abstenue de tout commentaire.

LA DÉCISION DE 2023 A LAISSÉ LES MARCHÉS STUPÉFAITS

L'abandon de créance de 2023 a stupéfié les marchés en donnant la priorité à la rémunération des actionnaires plutôt qu'aux créances des détenteurs d'obligations, bouleversant ainsi la hiérarchie habituelle de la structure du capital.

Lors de la reprise du Credit Suisse, les actionnaires ont reçu des actions UBS d'une valeur d'environ 3,25 milliards de dollars. Les détenteurs d'AT1 n'ont rien reçu, ce qui a donné lieu à des poursuites judiciaires en Suisse et aux États-Unis, ainsi qu'à des arbitrages entre investisseurs et États dans le cadre de traités bilatéraux.

Environ 3 000 plaignants ont déposé des recours auprès du tribunal contre l'ordonnance de la FINMA dans quelque 360 cas, a indiqué le tribunal. En substance, les plaignants ont demandé la révocation de l'ordonnance et l'annulation de la radiation, a ajouté le tribunal.

Le tribunal a rendu une décision partielle dans un cas de recours et a révoqué l'ordonnance de la FINMA. Il n'a pas encore statué sur la demande d'annulation. Les autres affaires sont suspendues jusqu'à ce que la décision concernant la révocation de l'ordonnance soit définitive.

Jonas Hertner, un avocat zurichois qui représentait auparavant les clients AT1 du Credit Suisse au cabinet d'avocats Quinn Emanuel, s'attend à ce que la FINMA et UBS fassent appel de la décision, qui, selon lui, considère essentiellement que les détenteurs d'obligations ont été expropriés.

"Selon le droit suisse, l'expropriation nécessite une indemnisation complète. Cette décision est une étape pour restaurer la confiance des investisseurs dans le système juridique suisse", a-t-il déclaré. (1 $ = 0,8038 franc suisse)