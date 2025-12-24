Un tribunal sud-coréen rejette une demande d'injonction visant à bloquer la vente d'actions de Korea Zinc

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un tribunal sud-coréen a rejeté une injonction demandée par deux actionnaires importants de Korea Zinc 010130.KS - MBK Partners et YoungPoong

000670.KS - qui cherchaient à bloquer le plan du raffineur de zinc d'émettre de nouvelles actions pour aider à financer un projet de fonderie américain de 7,4 milliards de dollars, a déclaré un porte-parole de Korea Zinc.