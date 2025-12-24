Un tribunal sud-coréen rejette la demande de blocage de la vente d'actions de Korea Zinc pour le financement d'une fonderie américaine

Une décision de justice autorise Korea Zinc à poursuivre son projet de fonderie aux États-Unis pour un montant de 7,4 milliards de dollars

MBK Partners et YoungPoong s'inquiètent de la dilution des actionnaires

Korea Zinc déclare que le projet américain s'aligne sur les objectifs de la chaîne d'approvisionnement en minerais de Washington

Le gouvernement américain et les investisseurs contrôleront 10 % de Korea Zinc

Un tribunal sud-coréen a rejeté mercredi la demande de deux actionnaires importants de Korea Zinc 010130.KS - MBK Partners et YoungPoong 000670.KS - de bloquer le plan du raffineur de zinc d'émettre de nouvelles actions pour aider à financer une fonderie américaine de 7,4 milliards de dollars .

La décision, qui ouvre la voie au projet, a fait grimper les actions de Korea Zinc jusqu'à 5 %, tandis que celles de YoungPoong ont chuté jusqu'à 10,5 %.

La semaine dernière, Korea Zinc, le plus grand producteur mondial de zinc raffiné, a déclaré qu'il construirait dans l'État du Tennessee une raffinerie de minéraux critiques d'une valeur de 7,4 milliards de dollars, qui sera largement financée par le gouvernement américain et qui vise à réduire la dépendance des États-Unis à l'égard de la Chine pour les matériaux utilisés dans les puces, l'électronique et l'armement.

Selon ce plan, Korea Zinc vendra des actions d'une valeur de 1,9 milliard de dollars à une coentreprise contrôlée par le gouvernement américain et des investisseurs stratégiques américains dont le nom n'a pas été révélé, qui contrôleront alors environ 10 % de l'entreprise sud-coréenne.

Dans un communiqué, Korea Zinc a remercié le tribunal pour sa décision, ajoutant qu'elle poursuivrait son projet de fonderie aux États-Unis et s'efforcerait d'améliorer la valeur de l'entreprise et de ses actionnaires.

"Nous chercherons également à contribuer à l'économie nationale et à la sécurité économique de la Corée du Sud en tant qu'acteur clé de la chaîne d'approvisionnement en minerais essentiels", a déclaré l'entreprise.

INQUIÉTUDES CONCERNANT LA DILUTION DES ACTIONS

La société de capital-investissement MBK Partners et le conglomérat YoungPoong, qui détiennent ensemble environ 46 % de Korea Zinc, se sont déclarés déçus par la décision du tribunal, réitérant leurs inquiétudes quant à la dilution potentielle des actions et à l'équité des conditions d'investissement.

Malgré ce résultat, YoungPoong et MBK Partners ont l'intention de soutenir le projet de fonderie américaine afin qu'il puisse produire de véritables résultats "gagnant-gagnant" pour les États-Unis, Korea Zinc et l'économie coréenne dans son ensemble", ont déclaré les deux entreprises dans un communiqué.

Dans un document réglementaire, Korea Zinc a déclaré que le tribunal central de Séoul avait déterminé que la transaction visait à soutenir une restructuration de la chaîne d'approvisionnement mondiale en minerais critiques menée par les États-Unis, à approfondir la coopération entre la Corée du Sud et les États-Unis et à garantir une demande mondiale stable.

Le dossier indique que le gouvernement américain a cherché à prendre une participation dans la coentreprise pour garantir la réussite du projet, concluant que l'investissement direct ou les subventions ne suffiraient pas à eux seuls.

Les experts en gouvernance estiment que l'un des principaux bénéficiaires de l'accord sur la fonderie américaine serait le président de Korea Zinc, Yun B. Choi, qui, depuis octobre de l'année dernière, est engagé dans une bataille pour le contrôle de l'entreprise avec MBK et YoungPoong. L'émission d'actions à un allié potentiel pourrait faire pencher la balance du pouvoir en faveur de Yun B. Choi.

Korea Zinc a déclaré que le projet de fonderie aux États-Unis alignait les efforts de Washington pour diversifier les chaînes d'approvisionnement en minerais sur l'objectif de l'entreprise de construire une base de croissance en prenant pied rapidement aux États-Unis, le plus grand marché de minerais critiques au monde.

Les actions de Korea Zinc et de YoungPoong étaient en baisse de 2,7 % et de 10,4 %, respectivement, par rapport à une baisse de 0,2 % de l'indice de référence KOSPI .KS11 à 0529 GMT.