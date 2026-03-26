Un tribunal néerlandais ordonne à xAI et à Grok de ne pas créer ni distribuer d'images sexuelles non consensuelles aux Pays-Bas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails, citation de la décision)

Un tribunal néerlandais a ordonné jeudi à xAI et au chatbot Grok d'Elon Musk de ne pas générer et distribuer des images sexualisées de personnes sans leur consentement aux Pays-Bas.

La décision rendue dans le cadre d'une action civile est l'une des premières fois qu'un juge se prononce sur la responsabilité de xAI dans la création d'outils pouvant être utilisés pour créer des images à caractère sexuel, alors que Grok fait l'objet d'un flot de plaintes et d'enquêtes en Amérique, en Europe, en Asie et en Australie.

Dans une décision sommaire, le tribunal de district d'Amsterdam a déclaré qu'il serait interdit à xAI et à Grok de "générer et/ou distribuer des images sexuelles ... dans lesquelles des personnes sont partiellement ou entièrement dénudées sans avoir donné leur autorisation explicite" et qu'il imposerait des amendes de 100 000 euros (115 350,00 $) par jour si les sociétés ne se conformaient pas à cette décision.

L'affaire a été portée devant les tribunaux par Offlimits, un groupe néerlandais à but non lucratif qui lutte contre les abus sexuels en ligne.

(1 dollar = 0,8669 euro)