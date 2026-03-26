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Un tribunal néerlandais ordonne à xAI et à Grok de ne pas créer et distribuer d'images sexuelles non consensuelles aux Pays-Bas
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 17:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un tribunal néerlandais a ordonné jeudi à xAI et au chatbot Grok d'Elon Musk de ne pas générer et distribuer des images sexualisées de personnes sans leur consentement aux Pays-Bas.

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