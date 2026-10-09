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Un tribunal londonien annule la condamnation pour manipulation des taux de l'ancien trader de la Deutsche Bank, Bittar
information fournie par Reuters 09/10/2026 à 13:08

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Christian Bittar, ancien trader vedette de la Deutsche Bank DBKGn.DE , incarcéré au Royaume-Uni pour avoir participé à un complot visant à manipuler les taux d’intérêt de référence, a obtenu vendredi gain de cause en appel pour blanchir son nom, bien qu’il ait plaidé coupable il y a huit ans.

Bittar avait été condamné à cinq ans et quatre mois de prison après avoir reconnu en 2018 avoir manipulé l’Euribor, le taux interbancaire offert en euros, qui sert à déterminer les taux de contrats financiers et de prêts représentant des milliers de milliards de dollars à l’échelle mondiale.

Mais la Cour d'appel de Londres a annulé vendredi cette condamnation, précisant qu'elle publierait ses motifs ultérieurement.

Bittar avait interjeté appel après que des juges de haut rang ont annulé mercredi les condamnations de cinq anciens traders de Barclays BARC.L , ce qui a encore ébranlé certaines des poursuites les plus médiatisées menées par le Serious Fraud Office britannique.

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