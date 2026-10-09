Un tribunal londonien annule la condamnation pour manipulation des taux d'intérêt de référence de l'ancien trader de la Deutsche Bank, Bittar

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La condamnation de Bittar a été annulée malgré son aveu de culpabilité en 2018

* Le SFO déclare respecter la décision de justice

* Huit condamnations pour manipulation des taux d'intérêt de référence sont désormais annulées

(Ajout des commentaires du SFO aux paragraphes 4 et 5, détails)

par Kirstin Ridley

Christian Bittar, ancien trader vedette de la Deutsche Bank DBKGn.DE , incarcéré en Grande-Bretagne pour avoir participé à un complot visant à manipuler les taux d’intérêt de référence, a obtenu vendredi gain de cause en appel, ce qui porte un nouveau coup au procureur du Serious Fraud Office (SFO).

Bittar avait été condamné à cinq ans et quatre mois de prison après avoir plaidé coupable en 2018 de manipulation de l’Euribor, le taux interbancaire offert en euros, qui sert à déterminer les taux de contrats financiers et de prêts représentant des milliers de milliards de dollars à travers le monde.

Mais la Cour d’appel de Londres a annulé vendredi cette condamnation, précisant qu’elle publierait ses motifs par écrit ultérieurement .

"Nous avons plaidé en faveur d’une issue différente, mais nous respectons la décision de la cour concernant Christian Bittar", a déclaré Jason Williams, chef de division au SFO.

"Le SFO reste déterminé à lutter contre les cas les plus complexes de fraude, de corruption et de pots-de-vin."

L’appel de Bittar a été examiné après que des juges de haut rang ont, mercredi, annulé les condamnations de cinq anciens traders de Barclays BARC.L , ce qui a encore davantage mis à mal certaines des poursuites les plus médiatisées du SFO.

Il est la première personne reconnue coupable d’avoir manipulé l’Euribor ou le Libor, son homologue londonien aujourd’hui disparu, à voir sa condamnation annulée après avoir plaidé coupable.

Les traders en produits dérivés avaient été présentés par les procureurs comme le symbole de la cupidité des banquiers, à une époque où les contribuables étaient furieux face aux plans de sauvetage bancaires astronomiques mis en place à la suite de la crise du crédit de 2007-2009, qui avait fait plonger les marchés boursiers et plongé les économies dans la récession.

Après avoir ouvert une enquête pénale en 2012, le SFO a poursuivi 20 personnes: sept ont été condamnées à l’issue de leur procès, deux ont plaidé coupables et 11 ont été acquittées au cours d’une série de procès et de nouveaux procès complexes, tenus à Londres entre 2015 et 2019, portant sur la manipulation des taux d'intérêt de référence.

Huit condamnations pour manipulation des taux d'intérêt de référence ont désormais été annulées après que la Cour suprême a jugé l’année dernière que des erreurs juridiques avaient compromis l’équité du premier procès sur le Libor – celui de Tom Hayes, ancien trader chez UBS UBSG.S et Citigroup C.N – ainsi que d’un procès ultérieur concernant l’ancien trader de Barclays, Carlo Palombo.

Ces erreurs, qui portaient principalement sur la manière dont les juges avaient donné leurs instructions aux jurys, ont également entaché les procès ultérieurs relatifs à la manipulation des taux d'intérêt de référence, a estimé mercredi la Cour d’appel.