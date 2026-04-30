Un tribunal indonésien condamne d'anciens responsables du ministère de l'Éducation à des peines de prison dans le cadre d'une affaire d'achat d'ordinateurs portables Google

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Jeudi, un tribunal indonésien a condamné deux anciens fonctionnaires du ministère de l'Éducation à une peine pouvant aller jusqu'à quatre ans et demi de prison pour corruption liée à l'acquisition irrégulière d'ordinateurs portables Chromebook, a déclaré un porte-parole du tribunal.

Voici quelques informations clés:

* L'affaire concerne l'ancien ministre indonésien de l'Éducation et cofondateur de la start-up Gojek, Nadiem Makarim , qui est actuellement jugé.

* Nadiem Makarim, qui avait démissionné de son poste de directeur général de la société de VTC Gojek en 2019, était accusé de s'être enrichi grâce à l'achat d'ordinateurs portables Chromebook pour les écoles entre 2020 et 2022.

* Les juges du tribunal de Jakarta ont condamné Sri Wahyuningsih, ancienne directrice de l'enseignement primaire au ministère de l'Éducation, à quatre ans de prison, et l'ancien directeur de l'enseignement secondaire du ministère à quatre ans et demi, a indiqué le porte-parole du tribunal dans un communiqué.

* "Reconnus coupables d'avoir commis des actes de corruption de manière concertée", indique le communiqué, ajoutant que ces actes ont causé des pertes à l'État.

* Les procureurs avaient auparavant requis une peine de six ans de prison pour les deux accusés.

* Les procureurs les avaient accusés d'avoir rédigé un cahier des charges ne correspondant qu'au Chromebook.

* Reuters n'a pas pu joindre immédiatement les avocats des accusés.

* Google GOOGL.O , filiale d'Alphabet et propriétaire de la marque Chromebook, n'a pas été mise en examen.