Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un tribunal espagnol rejette un appel de Mediaset contre Vivendi Reuters • 17/02/2020 à 15:24









UN TRIBUNAL ESPAGNOL REJETTE UN APPEL DE MEDIASET CONTRE VIVENDI MADRID (Reuters) - Un tribunal régional espagnol a rejeté lundi l'appel formé par Mediaset contre la suspension provisoire de la fusion entre les filiales italienne et espagnole du groupe de médias contrôlé par la famille Berlusconi, a-t-on appris lundi auprès de trois sources. Cette suspension a été obtenue par Vivendi, engagé dans une bataille judiciaire avec Mediaset. Dans une décision distincte, une audience devant se tenir lundi devant une autre juridiction espagnole saisie par Vivendi a été reportée sans nouveau calendrier. Le groupe français, deuxième actionnaire du groupe italien, conteste le projet porté par la famille Berlusconi consistant à regrouper les activités de Mediaset en Espagne et en Italie sous une structure commune de droit néerlandais, baptisée MediaForEurope (MFE). L'idée est de créer un champion européen des médias capable de nouer des alliances avec d'autres poids lourds continentaux, comme l'allemand ProSiebenSat.1, et de résister à la concurrence des nouveaux géants de la vidéo en ligne, tels que Netflix, et de mastodontes comme Google ou Disney. Vivendi, deuxième actionnaire de Mediaset, conteste ce plan dans lequel il voit un renforcement de l'emprise de Silvio Berlusconi sur la société. (Paola Luelmo et Emma Pinedo avec Elvira Pollina à Milan; version française Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées MEDIASET MIL +0.91% VIVENDI Euronext Paris -0.36%