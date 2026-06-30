Un tribunal australien estime que la compagnie aérienne Rex, aujourd’hui en faillite, a enfreint la législation sur la transparence financière

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité australienne de régulation des marchés financiers a déclaré mardi qu'un tribunal de Nouvelle-Galles du Sud avait estimé que la compagnie aérienne Regional Express Holdings (Rex), anciennement cotée en bourse, avait manqué à ses obligations d'information relatives à ses prévisions de bénéfices de février 2023.

Voici quelques détails:

* Rex avait déclaré dans son communiqué de février 2023 qu’elle était “optimiste quant à la capacité du groupe à dégager des bénéfices d’exploitation positifs pour l’ensemble de l’exercice 2023, sous réserve qu’aucun autre choc externe ne vienne perturber la situation”.

* La Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud a estimé que la société n’avait pas de motifs raisonnables de s’attendre à ce que le groupe Rex réalise ces bénéfices d’exploitation positifs à compter du 14 avril 2023, a indiqué la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC).

* Rex n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

* La compagnie aérienne en faillite a été rachetée par le prestataire américain de services aéronautiques Air T

AIRT.O en 2025, un an après avoir été placée en administration volontaire.

* L’autorité australienne de régulation des entreprises a ajouté que cette décision intervenait quelques semaines après que l’ancien président exécutif de Rex, Lim Kim Hai, eut reconnu les allégations de manquement à ses obligations d’administrateur et d’implication dans la violation des obligations d’information continue de la société.

* Sarah Court, présidente de l’ASIC, a déclaré: “L’obligation d’information continue est une obligation fondamentale pour les entités cotées et constitue le fondement du cadre de gouvernance d’entreprise australien. Il est essentiel que les investisseurs aient accès à des informations précises et actualisées susceptibles d’influencer leurs décisions d’investissement.”