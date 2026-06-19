Un tribunal américain statue que l'Ohio peut restreindre l'utilisation des réseaux sociaux par les mineurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de NetChoice au paragraphe 3) par Nate Raymond

L'Ohio peut mettre en œuvre une loi obligeant les entreprises de réseaux sociaux, notamment META.O Instagram de Meta Platforms, à obtenir le consentement parental avant d'autoriser les enfants de moins de 16 ans à utiliser leurs plateformes, a statué jeudi une cour d'appel américaine. Une formation de trois juges (à deux voix contre une) de la Cour d’appel du 6e circuit des États-Unis, siégeant à Cincinnati, a infirmé une décision d’un tribunal inférieur qui avait suspendu l’application de la loi à la demande de NetChoice, un groupe professionnel représentant le secteur des technologies. La formation a estimé que la loi ne violait pas les garanties de liberté d’expression prévues par le premier amendement de la Constitution américaine.

NetChoice a déclaré dans un communiqué que la décision de la cour menaçait la vie privée en ligne et les droits constitutionnels des résidents de l’Ohio, mais que le groupe “restait pleinement convaincu que cette loi inconstitutionnelle serait finalement abrogée de manière définitive”.

Le procureur général de l’Ohio, David Yost, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Cette décision intervient alors que des gouvernements du monde entier, notamment en Australie, prennent des mesures pour restreindre l’accès des enfants aux réseaux sociaux, ce qui reflète l’inquiétude croissante des législateurs quant à l’impact de ces plateformes sur la santé et la sécurité des jeunes. L’affaire de l’Ohio s’inscrit dans une série de recours judiciaires que NetChoice a intentés pour empêcher les États d’appliquer des lois que les autorités jugent nécessaires pour protéger les enfants contre les risques pour la santé mentale que représentent les réseaux sociaux. La loi de l’Ohio, connue sous le nom de “Social Media Parental Notification Act” (loi sur la notification parentale relative aux réseaux sociaux), a été adoptée par la législature de l’État en 2023 et est entrée en vigueur en janvier 2024, avant d’être rapidement bloquée par le juge fédéral de district Algenon Marbley, qui en a suspendu l’application.

La loi impose aux exploitants de sites web dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils soient consultés par des enfants de moins de 16 ans de vérifier leur âge. Elle prévoit une liste de 11 critères permettant de déterminer si un site web répond à cette définition, ainsi que certaines exceptions.

NetChoice, qui compte parmi ses membres TikTok, YouTube ( GOOGL.O d’Alphabet) ainsi que Meta, propriétaire de Facebook et d’Instagram, avait fait valoir que la loi était inconstitutionnelle en raison de son imprécision et qu’elle restreignait indûment l’accès des mineurs à des contenus protégés par le Premier amendement.

Mais le juge fédéral d’appel Eric Clay, auteur de l’avis principal, a déclaré que, bien que la loi impose une certaine contrainte à la liberté d’expression et limite la manière dont les entreprises de réseaux sociaux préfèrent diffuser leurs contenus, elle a été rédigée de manière restrictive afin de répondre à l’intérêt impérieux de l’Ohio en matière de protection des enfants.

“Au fond, la loi impose une obligation de consentement parental”, a-t-il écrit. “Cette obligation constitue une contrainte marginale qui cible précisément le problème multiforme identifié par l’Ohio: l’acceptation sans surveillance par les enfants des conditions générales d’utilisation de plateformes qui exploitent et leur portent préjudice.”