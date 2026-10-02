Un tribunal américain restreint la portée de l'action en justice intentée par Joby contre Archer Aviation pour violation de secrets d'affaires

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(Ajoute des précisions tout au long du texte)

Archer Aviation ACHR.N a annoncé vendredi qu’un tribunal fédéral californien avait rejeté certaines des plaintes déposées par Joby Aero à son encontre concernant des secrets commerciaux et des litiges contractuels, ainsi que les demandes reconventionnelles d’Archer.

Le tribunal fédéral du district nord de Californie a rendu sa décision le 29 septembre, réduisant ainsi la portée des demandes formulées dans le cadre du litige en cours entre les deux constructeurs d’aérotaxis.

Les constructeurs de taxis aériens se livrent à une course effrénée pour commercialiser des aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux — un marché émergent soutenu par les grands constructeurs automobiles, les compagnies aériennes et les investisseurs, qui a également donné lieu à une série de litiges relatifs aux secrets d'affaires et aux brevets.

Archer a réglé à l’amiable des plaintes distinctes pour violation de secrets d’affaires déposées en 2023 par Wisk, développeur de taxis aériens détenu par Boeing, et a intenté une action en contrefaçon de brevet contre Vertical Aerospace plus tôt cette année.

Joby a poursuivi Archer en justice en 2025, alléguant qu’ , un ancien employé, George Kivork, qui dirigeait son équipe chargée des politiques au niveau des États et des collectivités locales, avait emporté des informations confidentielles sur les stratégies commerciales, les conditions de partenariat et les spécifications des aéronefs avant de rejoindre le concurrent.

Une enquête judiciaire a révélé que M. Kivork avait envoyé des dizaines de fichiers de Joby vers une adresse e-mail personnelle et modifié les autorisations de sécurité de plusieurs centaines d’autres afin de pouvoir y accéder après son départ, selon la plainte.

Joby a également accusé Archer d’avoir utilisé ces secrets d’affaires à mauvais escient pour faire concurrence à l’un de ses accords avec un promoteur immobilier.

La société a réclamé des dommages-intérêts d’un montant non précisé ainsi qu’une ordonnance interdisant à Archer d’utiliser ses secrets d’affaires.