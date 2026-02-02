Un tribunal américain bloque l'arrêt de Trump sur le dernier des cinq projets d'éoliennes offshore suspendus

(Ajout de la déclaration d'Orsted et du commentaire de l'analyste aux paragraphes 4, 11 et 12) par Blake Brittain et Nichola Groom

Les cinq projets éoliens offshore interrompus par l'administration Trump en décembre peuvent reprendre leur construction suite à la décision d'un juge fédéral lundi qui a autorisé le danois Orsted ORSTED.CO à poursuivre son projetSunrise Wind au large de New York.

La demande d'injonction d'Orsted visant à bloquer l'ordonnance du ministère de l'intérieur était la cinquième déposée par un promoteur d'éoliennes en mer depuis la suspension de cinq baux le 22 décembre. L'agence a interrompu les travaux sur ces installations d'une valeur de plusieurs milliards de dollars en raison de problèmes de sécurité nationale liés à l'interférence des radars.

Un porte-parole du ministère de l'intérieur a déclaré que l'agence ne commentait pas les litiges en cours.

Orsted a déclaré dans un communiqué qu'elle reprendrait les travaux immédiatement, mais qu'elle poursuivrait le procès en cours pour contester l'ordre d'arrêt des travaux du ministère de l'intérieur. Elle a ajouté qu'elle essayait de trouver une solution en coopérant avec l'administration américaine.

Orsted a dépensé ou engagé plus de 7 milliards de dollars à ce jour pour construire Sunrise Wind, a déclaré la société. Si l'ordre d'arrêt des travaux n'est pas levé d'ici le 6 février, le projet risque de perdre l'accès à un navire spécialisé nécessaire pour achever l'installation d'un câble offshore, ont fait valoir les avocats d'Orsted lors de l'audience.

Cet argument était similaire à ceux avancés lors de quatre autres audiences au cours des dernières semaines.

"Tous les tribunaux qui se sont penchés sur cette question ont estimé que la perte de navires spécialisés et les retards qui en résultent constituent un préjudice irréparable. Je suis d'accord", a déclaré le juge Royce Lamberth du tribunal de district des États-Unis avant d'accéder à la demande d'Orsted.

M. Lamberth a également accordé l'injonction pour le projet Revolution Wind d'Orsted, au large des côtes de Rhode Island, en janvier.

Un avocat du ministère de la justice a fait valoir que la suspension était justifiée par de nouvelles informations classifiées concernant les risques pour la sécurité nationale liés à l'exploitation de parcs éoliens en mer.

Les promoteurs de l'éolien en mer ont été confrontés à des perturbations répétées sous le président américain Donald Trump, qui a déclaré qu'il trouvait les éoliennes laides, coûteuses et inefficaces.

L'analyste Jacob Pedersen de la banque danoise Sydbank a déclaré que les risques politiques restaient élevés.

"Même avec la levée du gel de la construction, il y a un risque imminent que Sunrise Wind soit confronté à une période très difficile et turbulente en relation avec l'obstruction de l'administration Trump", a déclaré M. Pedersen dans une note à la clientèle.

Sunrise Wind est situé à 30 miles à l'est de Long Island, dans l'État de New York, et est achevé à environ 45 %, selon Orsted. Une fois construit, le projet produira suffisamment d'électricité pour alimenter près de 600 000 foyers. Il devrait entrer en service dès le mois d'octobre.