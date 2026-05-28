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Un tribunal américain annule le jugement condamnant EOFlow à verser 59 millions de dollars à Insulet pour violation de secrets d'affaires liés à une pompe à insuline
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 19:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de l'avocat d'EOFlow au paragraphe 5) par Blake Brittain

Une cour d'appel américaine a infirmé jeudi un verdict de 59 millions de dollars rendu en faveur du fabricant de dispositifs médicaux Insulet PODD.O contre son concurrent coréen EOFlow 294090.KQ , accusé d'avoir volé des secrets d'affaires liés à sa technologie de pompe à insuline.

La Cour d'appel fédérale des États-Unis, siégeant à Washington, a infirmé le verdict après avoir estimé qu'Insulet avait attendu trop longtemps avant d'intenter son action en justice. En 2024 , un jury fédéral du Massachusetts avait estimé qu'EOFlow devait verser 452 millions de dollars de dommages-intérêts pour avoir détourné des secrets d'affaires d'Insulet afin de créer un produit concurrent de l'Omnipod d'Insulet, une pompe à insuline portable destinée aux patients diabétiques. L'année dernière, un juge du Massachusetts avait ramené le montant des dommages-intérêts à 59,4 millions de dollars.

Insulet a réalisé un chiffre d'affaires de 781,8 millions de dollars grâce aux ventes de l'Omnipod, son produit phare, en 2025, selon un rapport de la société.

Les porte-parole d'Insulet n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant la décision rendue jeudi. L'avocate d'EOFlow, Elizabeth Prelogar, a qualifié cette décision de "victoire écrasante pour notre client — et pour l'innovation".

Basée à Acton, dans le Massachusetts, Insulet a poursuivi EOFlow en justice en 2023. Dans sa plainte, elle affirmait qu’EOFlow avait débauché des employés d’Insulet en 2017 et 2018 pour développer son EOPatch, un dispositif d’insuline similaire à l’Omnipod.

Selon la plainte, après avoir échoué pendant six ans à concevoir sa propre pompe adhésive, EOFlow a commencé à commercialiser un EOPatch "étonnamment similaire" à l’Omnipod moins de deux ans après avoir utilisé les informations confidentielles d’anciens employés d’Insulet.

La Cour d'appel fédérale a estimé que le verdict ne pouvait être maintenu en raison du délai de prescription de trois ans applicable aux plaintes fédérales relatives au secret d'affaires. La cour a déclaré qu'Insulet aurait dû avoir connaissance du vol présumé en 2019, soit quatre ans avant d'intenter son action contre EOFlow.

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