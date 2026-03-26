Un travailleur poursuit Valero pour l'explosion d'une raffinerie au Texas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Erwin Seba

Un homme qui dit avoir été blessé lors d'une explosion à la raffinerie Valero Energy

VLO.N de Port Arthur, Texas, lundi soir, a déposé une plainte mercredi devant un tribunal de district de l'Etat, alléguant que la société n'a pas correctement entretenu la raffinerie.

La plainte déposée auprès du tribunal de district du comté de Jefferson à Beaumont, au Texas, réclame plus d'un million de dollars de dommages et intérêts.

Un porte-parole de Valero n'avait pas de commentaire à faire mercredi soir.

Dans une déclaration à la Commission du Texas pour la qualité de l'environnement (Texas Commission on Environmental Quality), Valero a déclaré mardi: "Un déversement imprévisible de liquide de traitement dans le complexe 2 a provoqué une inflammation et de multiples perturbations dans les unités de traitement."

Jonathan Jaimes se trouvait à la raffinerie de Port Arthur lorsqu'un hydrotraiteur de diesel a explosé, secouant des maisons jusqu'à 11 miles (18 km) de l'usine, à la frontière entre l'est du Texas et la Louisiane.

"(Jaimes) n'a joué aucun rôle dans les tâches ou les événements qui ont conduit à l'explosion. Le souffle et la chaleur du feu de l'explosion ont projeté (Jaimes) au sol et l'ont blessé, suite à l'explosion", selon la plainte.

Jaimes a été blessé au dos, au cou, à la colonne vertébrale et à d'autres parties du corps, selon la plainte. Il souffre également d'un syndrome de stress post-traumatique.

"Il ne s'agissait pas d'un accident inévitable, mais du résultat d'une négligence grave et d'un mépris flagrant pour la sécurité des travailleurs", a déclaré Kyle Findley, un avocat du cabinet Arnold & Itkin, qui représente Jaimes, dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

"Valero était conscient des risques sur ce site et a choisi de les ignorer", a déclaré Findley. "Lorsqu'une entreprise fait preuve d'un tel mépris pour la sécurité de ses employés et de la communauté environnante, elle doit être tenue pour responsable."

Contacté par un porte-parole du cabinet d'avocats Arnold & Itkin, Jaimes s'est refusé à tout commentaire.