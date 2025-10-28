 Aller au contenu principal
Un traitement de GSK a reçu la désignation de médicament orphelin dans l'UE
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 11:16

GSK annonce que son conjugué anticorps-médicament ciblant B7-H3, GSK'227, a reçu la désignation de médicament orphelin (ODD) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour le traitement du carcinome neuroendocrinien pulmonaire (NEC), une catégorie de cancer qui comprend le cancer du poumon à petites cellules (SCLC).

GSK a acquis les droits mondiaux exclusifs (à l'exclusion de la Chine continentale, de Hong Kong, de Macao et de Taïwan) auprès de Hansoh Pharma pour faire progresser le développement clinique et la commercialisation de GSK'227.

L'ODD a été étayé par des données cliniques préliminaires montrant des réponses durables chez les patients atteints d'un CPPC de stade étendu (ES-SCLC) qui ont été traités par GSK'227 dans l'essai clinique de phase I ARTEMIS-001.

Le groupe précise dans son communiqué que 250 000 patients dans le monde sont diagnostiqués avec un CPPC chaque année et qu'il est responsable d'environ 200 000 décès par an.

Valeurs associées

GSK
1 647,750 GBX LSE +0,47%
