Un train de l'Union Pacific déraille à Palo Pinto, au Texas

Un train de l'Union Pacific Railroad

UNP.N a déraillé à deux miles à l'est de Gordon, au Texas, a annoncé la compagnie mardi.

"Vers 14 heures aujourd'hui, environ 35 wagons de l'Union Pacific ont déraillé", a déclaré la compagnie dans un communiqué.

Le train transportait probablement des matières dangereuses, a indiqué ABC News, qui a été le premier à rapporter l'incident.

Personne n'a été blessé dans l'accident et les pompiers de Palo Pinto s'efforcent de circonscrire un incendie.

La compagnie ferroviaire a indiqué que des équipes supplémentaires étaient en transit et qu'une enquête sur l'incident était en cours.

L'équipe de gestion des urgences de Palo Pinto n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.