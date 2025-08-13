Un train de l'Union Pacific déraille à Palo Pinto, au Texas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Un train de l'Union Pacific Railroad
UNP.N a déraillé à deux miles à l'est de Gordon, au Texas, a annoncé la compagnie mardi.
"Vers 14 heures aujourd'hui, environ 35 wagons de l'Union Pacific ont déraillé", a déclaré la compagnie dans un communiqué.
Le train transportait probablement des matières dangereuses, a indiqué ABC News, qui a été le premier à rapporter l'incident.
Personne n'a été blessé dans l'accident et les pompiers de Palo Pinto s'efforcent de circonscrire un incendie.
La compagnie ferroviaire a indiqué que des équipes supplémentaires étaient en transit et qu'une enquête sur l'incident était en cours.
L'équipe de gestion des urgences de Palo Pinto n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.
