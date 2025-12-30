Un train CSX transportant du soufre toxique déraille près de la frontière entre le Kentucky et le Tennessee

Le déraillement d'un train de la compagnie CSX, tôt mardi près de la frontière entre le Kentucky et le Tennessee, a fait sortir 30 wagons des rails, dont un transportant du soufre fondu qui a pris feu et a entraîné un ordre de mise à l'abri jusqu'à ce que les autorités déterminent que la menace toxique s'était dissipée, ont indiqué les responsables des services d'urgence. La cause du déraillement dans la zone rurale de Trenton, Kentucky, une ville d'environ 350 habitants située à environ 60 miles au nord-ouest de Nashville, Tennessee, fait toujours l'objet d'une enquête, ont déclaré les responsables de CSX et du comté de Todd sur les médias sociaux.

L'accident s'est produit vers 7 heures du matin. Les pompiers ont combattu l'incendie du wagon qui transportait du soufre liquide, couramment utilisé dans des applications industrielles telles que la production d'engrais. Des gaz toxiques se sont dégagés dans la fumée, ont indiqué les autorités.

Le service de gestion des urgences du comté de Todd a déclaré que l'incendie avait été circonscrit vers midi. Les tests de qualité de l'air ont confirmé qu'il n'y avait plus de menace pour le public, ont indiqué les autorités.

Aucun blessé n'a été signalé.

Les actions de CSX ont baissé d'un peu moins de 1 % à 36,36 $.