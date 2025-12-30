 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un train CSX transportant du soufre toxique déraille près de la frontière entre le Kentucky et le Tennessee
information fournie par Reuters 30/12/2025 à 21:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le déraillement d'un train de la compagnie CSX, tôt mardi près de la frontière entre le Kentucky et le Tennessee, a fait sortir 30 wagons des rails, dont un transportant du soufre fondu qui a pris feu et a entraîné un ordre de mise à l'abri jusqu'à ce que les autorités déterminent que la menace toxique s'était dissipée, ont indiqué les responsables des services d'urgence. La cause du déraillement dans la zone rurale de Trenton, Kentucky, une ville d'environ 350 habitants située à environ 60 miles au nord-ouest de Nashville, Tennessee, fait toujours l'objet d'une enquête, ont déclaré les responsables de CSX et du comté de Todd sur les médias sociaux.

L'accident s'est produit vers 7 heures du matin. Les pompiers ont combattu l'incendie du wagon qui transportait du soufre liquide, couramment utilisé dans des applications industrielles telles que la production d'engrais. Des gaz toxiques se sont dégagés dans la fumée, ont indiqué les autorités.

Le service de gestion des urgences du comté de Todd a déclaré que l'incendie avait été circonscrit vers midi. Les tests de qualité de l'air ont confirmé qu'il n'y avait plus de menace pour le public, ont indiqué les autorités.

Aucun blessé n'a été signalé.

Les actions de CSX ont baissé d'un peu moins de 1 % à 36,36 $.

Valeurs associées

CSX
36,3450 USD NASDAQ -1,02%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le siège de la Réserve fédérale (Fed) américaine, à Washington. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ALEX WONG )
    Les responsables de la Fed restent divisés sur la marche à suivre pour 2026
    information fournie par AFP 30.12.2025 20:51 

    Les responsables de la Réserve fédérale (Fed) américaine ont continué à montrer leur division quant aux décisions à venir en 2026 sur les taux d'intérêt, la plupart défendant "des ajustements à la baisse", quand quelques-uns préfèrent attendre. Publié mardi, le ... Lire la suite

  • A Londres, ambiance carnaval au Mondial de fléchettes
    A Londres, ambiance carnaval au Mondial de fléchettes
    information fournie par AFP Video 30.12.2025 20:07 

    Déguisés et souvent un verre en main, des milliers de supporters transforment l'Alexandra Palace de Londres en temple des fléchettes surchauffé, le temps d'un championnat du monde aux allures de carnaval.

  • Des commerçants manifestent contre la vie chère et l'hyperinflation galopante à Téhéran, le 29 décembre 2025 ( FARS NEWS AGENCY / HANDOUT )
    En Iran, les étudiants se joignent au mouvement social
    information fournie par AFP 30.12.2025 20:06 

    Après les commerçants, les étudiants: le mouvement de protestation contre la vie chère et la dégradation de la situation économique s'étend mardi en Iran, où le président s'est dit à l'écoute des "revendications légitimes" des manifestants. Au troisième jour de ... Lire la suite

  • Les passagers attendent dans la gare londonienne de St. Pancras après la suspension de tous les Eurostar entre Paris et Londres le 30 décembre 2025 ( AFP / CARLOS JASSO )
    Tunnel sous la Manche: retour à la normale "dans la nuit" après un problème technique
    information fournie par AFP 30.12.2025 19:28 

    Le trafic ferroviaire entre Londres et le continent a repris graduellement et devrait revenir à la normale "dans la nuit" de mardi à mercredi après plusieurs heures de suspension due à un problème technique qui a perturbé les plans de nombreux passagers au beau ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank