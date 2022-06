Un tournant majeur pour Crossject (Crossject)

Pour en revenir à la nouvelle en elle-même, Crossject a annoncé samedi avoir remporté l’appel d’offre de la BARDA pour Zeneo Midazolam.

Comme l’a rappelé la direction, la BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority) fournit une approche en termes de développement des vaccins, des médicaments, des thérapies et des outils de diagnostic répondant aux cas d’urgence médicale de santé publique. Cet organisme américain a passé une commande de 60m$ (les livraisons devant commencer dès l’obtention de l’approbation de la FDA) à Crossject pour le Zeneo Midazolam dans le cadre du traitement de l’épilepsie et de la lutte contre les agents neurotoxiques. En outre, il apportera un soutien financier pour finaliser la R&D et répondre aux exigences réglementaires en vue du dépôt d’une demande d’autorisation à la FDA pour Zeneo Midazolam 10mg et pour une nouvelle dose pédiatrique. La BARDA dispose d’une option d’achat d’auto-injecteurs Zeneo Midazolam. En résumé, il s’agit d’une excellente nouvelle pour le groupe français, et ce pour plusieurs raisons : premièrement, Crossject va évidemment pouvoir commencer à générer un chiffre d’affaires (si le calendrier des livraisons n’a pas été communiqué, nous comprenons qu’elles devraient commencer prochainement, une fois l’approbation de la FDA obtenue) ; deuxièmement, la BARDA va aider Crossject à obtenir l’autorisation de la FDA. Troisièmement, ce premier succès va accélérer le processus d’approbation réglementaire auprès de la FDA et, accessoirement, les procédures équivalentes en Europe et ailleurs dans le monde. Enfin, la BARDA dispose également d’une option d’achat d’unités supplémentaires “jusquà hauteur de 59m$”.

En termes de chiffre d’affaires, il convient de noter que nous anticipions les premières ventes en 2022 (52m€), une hypothèse paraissant légèrement optimiste. Mais là n’est pas vraiment le problème selon nous : le succès que représente la première approbation du dispositif Crossject devrait permettre au groupe d’aller de l’avant. Au-delà de l’éventuelle approbation de Zeneo Midazolam par la FDA, rappelons qu’un certain nombre d’autres spécialités (Naloxone, Epinephrine, Terbutaline, Methotrexate…, soit huit au total) sont en cours de développement et devraient représenter de nouvelles sources de chiffre d’affaires pour le groupe. Là encore, la première homologation du dispositif devrait aider et accélérer le processus d’approbation d’autres spécialités, faisant apparaître de nouvelles opportunités majeures en termes de développement pour Crossject.

Les détails financiers de la commande (soit le prix par unité commandée) n’ayant pas été révélés, la marge de Crossject est impossible à estimer. Compte tenu de l’état du marché américain, marqué par les prix de loin les plus élevés au monde, elle devrait être significative. Une fois encore, plutôt que la marge sur cette première commande, l’important ici est la première approbation auprès de la FDA à court terme. Selon nous, le marché devrait bien accueillir cette excellente nouvelle qui devrait définitivement renforcer la crédibilité du groupe et laisser entrevoir son potentiel en termes de développement futur.