Un syndicat allemand dépose une plainte pour diffamation contre un directeur d'usine de Tesla

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le syndicat allemand IG Metall a déposé une plainte pénale contre le directeur de l'usine Tesla

TSLA.O près de Berlin, l'accusant de "répandre de fausses allégations", a déclaré le syndicat mardi, dans un nouveau signe de ses relations aigrelettes avec le constructeur automobile américain.

Le syndicat a déclaré qu'il avait également demandé à un tribunal du travail une injonction temporaire pour interdire à Andre Thierig de continuer à faire ces allégations. Tesla n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire envoyée par courriel.

L'affaire est liée à une plainte pénale que Tesla a déposée la semaine dernière contre un membre d'IG Metall pour avoir prétendument enregistré secrètement une réunion du comité d'entreprise de l'usine, selon un mémo au personnel vu par Reuters. Tesla a confirmé cette note.

IG Metall a déclaré mardi qu'elle préparait également une action en justice contre l'entreprise pour obstruction aux activités syndicales.

"Les litiges juridiques ne sont pas notre forme préférée de résolution des conflits", a déclaré Jan Otto, représentant du syndicat, dans un communiqué. "Mais lorsqu'une entreprise combat la participation des travailleurs et le travail syndical de manière aussi agressive, nous nous défendons avec tous les moyens à notre disposition, y compris les moyens juridiques."