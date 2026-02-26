 Aller au contenu principal
Un syndicat allemand annonce une trêve dans le conflit avec Tesla
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 17:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte et ajout de détails de la déclaration)

Tesla TSLA.O et le syndicat allemand IG Metall ont accepté pour l'instant de mettre de côté leur différend au sujet d'une réunion de travail qui s'est tenue ce mois-ci dans l'usine du constructeur automobile à l'extérieur de Berlin, a déclaré le syndicat jeudi. Tesla avait déposé une plainte pénale contre un membre du syndicat qu'elle accusait d'avoir enregistré secrètement la réunion du 10 février. IG Metall a qualifié cette allégation de "mensonge calculé".

IG Metall a déclaré que les deux parties avaient convenu de ne pas répéter ces allégations et commentaires jusqu'à la fin de l'élection du comité d'entreprise de l'usine, mercredi prochain.

Tesla n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

IG Metall a déclaré que l'accord avait été conclu jeudi devant le tribunal du travail de Francfort-sur-l'Oder.

"Maintenant, à quelques jours de l'élection du comité d'entreprise, nous pouvons nous concentrer pleinement sur les questions (concernant les conditions de travail)... il y a beaucoup à faire ", a déclaré le dirigeant local d'IG Metall, Jan Otto.

